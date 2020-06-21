2020-06-21T14:52:50+03:00
Коронавирус Covid-19

1213 медицинских работников спасают коронавирусных пациентов в Тверской области

Владимир Путин наградил лучших из них
Олег ХАДАЕВ
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Владимир Путин наградил лучших медиков страны.Владимир Путин наградил лучших медиков страны.Фото: REUTERS
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Сегодня, 21 июня, в День медицинского работника, Владимир Путин отметил лучших медиков страны государственными наградами и поощрениями за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Это самое массовое награждение в истории современной России. Не остались в стороне и наши земляки.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено заведующей отделением поликлиники Конаковской центральной районной больницы Ирине Нестеренко.

Почетной грамотой Президента РФ отмечены:

врачи тверской городской больницы №6 - заместитель главного врача Майя Серёгина, заведующий торакальным отделением Валерий Шопик, заведующие пульмонологическим отделением Ирина Головина и терапевтическим отделением Лилия Горшкова;

заведующая лабораторией тверского Центра имени Аваева Ирина Гаспарян.

Благодарность Президента России объявлена заведующему хирургическим отделением Калининской ЦРБ Святославу Шестакову, врачу Центра имени Аваева Оксане Цихановской, медицинской сестре Калининской ЦРБ Юлии Факеевой.

Два дня назад главой государства учреждены две новые награды - орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Орденом Пирогова награждены сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области биологи Евгения Зайцева, Анна Яшина и Надежда Русакова, врачи Татьяна Мелющенкова, Цовинар Лентнер.

Помощник врача Наталья Шулепина удостоена медали Луки Крымского.

В данный момент 1213 медицинских работников непосредственно борются с коронавирусной инфекцией в Тверской области - 369 врачей, 614 фельдшеров, 230 медсестёр и санитаров. На самом деле их значительно больше, это лишь те медицинские работники, кто непосредственно работает с инфицированными пациентами.

Заслуги врачей в своём поздравлении отметил и губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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