Коронавирус в Твери, последние новости на 21 июня 2020 года: число заболевших всё ещё высоко, сегодня День медицинского работника - поздравьте своего врача

На утро 21 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3068 человек (+67 за сутки).

1056 заражённых изолированы (-42 за сутки).

1955 пациентов с начала эпидемии выздоровели от коронавируса (+107 за сутки).

С начала пандемии от коронавируса скончались 57 человек (+2 за сутки).

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 100992 человека, за последние сутки – 2175.

Как видите, число заболевших всё ещё высоко.

Кстати, сегодня все медицинские работники отмечают профессиональный праздник. В непростой ситуации им приходится отмечать эту дату, коронавирус ещё не побеждён, хотя и начал сдавать позиции благодаря профессиональной работе наших врачей, фельдшеров, медсестёр и медбратьев, санитаров и санитарок.

Накануне Игорь Руденя поблагодарил медиков за их труд, особенно в эпоху коронавируса.

- Ваш труд всегда остаётся и будет самым благородным и необходимым каждому человеку, - подчеркнул губернатор, - в условиях противостояния новой эпидемии тверские медики проявили преданность своему делу, самоотдачу и человечность.

«КП»-Тверь» присоединяется к поздравлениям и желает всем врачам не только успехов, но и, конечно же, здоровья. С праздником!