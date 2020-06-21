2020-06-20T22:52:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 21 июня 2020 года: число заболевших всё ещё высоко, сегодня День медицинского работника - поздравьте своего врача

Для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 21 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту
Олег ХАДАЕВ
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В Тверской области число заболевших коронавирусом всё ещё высоко.В Тверской области число заболевших коронавирусом всё ещё высоко.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На утро 21 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3068 человек (+67 за сутки).

1056 заражённых изолированы (-42 за сутки).

1955 пациентов с начала эпидемии выздоровели от коронавируса (+107 за сутки).

С начала пандемии от коронавируса скончались 57 человек (+2 за сутки).

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 100992 человека, за последние сутки – 2175.

Как видите, число заболевших всё ещё высоко.

Кстати, сегодня все медицинские работники отмечают профессиональный праздник. В непростой ситуации им приходится отмечать эту дату, коронавирус ещё не побеждён, хотя и начал сдавать позиции благодаря профессиональной работе наших врачей, фельдшеров, медсестёр и медбратьев, санитаров и санитарок.

Накануне Игорь Руденя поблагодарил медиков за их труд, особенно в эпоху коронавируса.

- Ваш труд всегда остаётся и будет самым благородным и необходимым каждому человеку, - подчеркнул губернатор, - в условиях противостояния новой эпидемии тверские медики проявили преданность своему делу, самоотдачу и человечность.

«КП»-Тверь» присоединяется к поздравлениям и желает всем врачам не только успехов, но и, конечно же, здоровья. С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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