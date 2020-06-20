2020-06-20T11:43:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 20 июня: тройка лидеров по заражениям не изменилась

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Олег ХАДАЕВ
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Коронавирус на спад в Тверской области ещё не пошёл.Коронавирус на спад в Тверской области ещё не пошёл.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На утро 20 июня в Тверской области подтверждено 3068 новых случаев заражения COVID-19 (+67 за сутки).

1955 человек излечились от коронавирусной инфекции (+107 за последние сутки) .

1056 человек сейчас изолированы (-42 за последние сутки).

С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 57 человек (+ 2 за минувшие сутки).

С начала эпидемии в регионе проведено 100992 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2175.

Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (1076 случая), Кимры (516), Конаковский (284) и Лихославльский (209) районы.

Самый большой прирост в Твери, Конаково и Вышнем Волочке с окрестностями.

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Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 1076 (+23)

Кимры 516 (+3)

Конаковский район 284 (+7)

Лихославльский район 209 (+3)

Калининский район 144 (+5)

Ржев 118

Вышневолоцкий городской округ 71 (+6)

Торжок 57 (+3)

Кимрский район 55

Максатихинский район 55

Рамешковский район 55 (+1)

Андреапольский муниципальный округ 50 (+1)

Кашинский городской округ 48 (+2)

Бежецкий район 38 (+1)

Зубцовский район 37

Бологовский район 27

Нелидовский городской округ 24 (+1)

Старицкий район 24 (+1)

Торопецкий район 21

Селижаровский район 17

Весьегонский муниципальный округ 17 (+1)

Лесной муниципальный округ 15 (+2)

Сонковский район 14

Торжокский район 13

Осташковский городской округ 10 (+2)

Ржевский район 11 (+1)

Калязинский район 11 (+3)

Спировский район 9 (+2)

Удомельский городской округ 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 4

Молоковский район 3

Оленинский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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