Карта распространения COVID-19 в Тверской области 20 июня: тройка лидеров по заражениям не изменилась
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На утро 20 июня в Тверской области подтверждено 3068 новых случаев заражения COVID-19 (+67 за сутки).
1955 человек излечились от коронавирусной инфекции (+107 за последние сутки) .
1056 человек сейчас изолированы (-42 за последние сутки).
С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 57 человек (+ 2 за минувшие сутки).
С начала эпидемии в регионе проведено 100992 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2175.
Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.
Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (1076 случая), Кимры (516), Конаковский (284) и Лихославльский (209) районы.
Самый большой прирост в Твери, Конаково и Вышнем Волочке с окрестностями.
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Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 1076 (+23)
Кимры 516 (+3)
Конаковский район 284 (+7)
Лихославльский район 209 (+3)
Калининский район 144 (+5)
Ржев 118
Вышневолоцкий городской округ 71 (+6)
Торжок 57 (+3)
Кимрский район 55
Максатихинский район 55
Рамешковский район 55 (+1)
Андреапольский муниципальный округ 50 (+1)
Кашинский городской округ 48 (+2)
Бежецкий район 38 (+1)
Зубцовский район 37
Бологовский район 27
Нелидовский городской округ 24 (+1)
Старицкий район 24 (+1)
Торопецкий район 21
Селижаровский район 17
Весьегонский муниципальный округ 17 (+1)
Лесной муниципальный округ 15 (+2)
Сонковский район 14
Торжокский район 13
Осташковский городской округ 10 (+2)
Ржевский район 11 (+1)
Калязинский район 11 (+3)
Спировский район 9 (+2)
Удомельский городской округ 8
Западнодвинский муниципальный округ 8
Кувшиновский район 7
Кесовогорский район 4
Молоковский район 3
Оленинский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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