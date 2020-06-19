«Комсомольская правда»-Тверь» наградила самую прекрасную женщину в погонах

Пандемия во всё внесла свои изменения, в том числе несколько сдвинула планы, например, наградить победительницу конкурса.

Еще 26 марта, накануне профессионального праздника - Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, на сайте kp.ru завершился конкурс «О, эти женщины в погонах!»

Битва за победу тогда разгорелась нешуточная. Точку поставило только время на часах. Но даже после этого голосование пытались продолжить со всех уголков страны. В итоге победительницей стала сотрудник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области капитан полиции Елена Гусева. В краткой информации о ней значилось: «Служит более 10 лет. Является высококвалифицированным специалистом и пользуется авторитетом среди коллег. Свободное время полностью посвящает детям».

За очаровательную девушку на сайте «Комсомольской правды» проголосовали 20 564 человека! Награждение планировалось в ближайшие после конкурса дни, но из-за объявленной самоизоляции было решено его перенести на более поздний срок.

Конечно, всё это время Росгвардия продолжала нести службу, а вот прием граждан временно прекратился. Как только наступило небольшое послабление режима, «Комсомолка» поехала в гости к победительнице.

Нежные подарки победительницеФото: Ирина ТАРАСОВА

Уже у входа нас встречала и сама Елена, и ее коллеги, и конечно, начальство в лице замначальника управления, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области Сергея Безрукова. Для него награждение Елены Гусевой стало двойным праздником, ведь в этот день он отмечал 45-летний юбилей.

Вручение подарков - огромного букета роз и карточки на посещение ювелирного магазина - прошло несколько волнительно.

- Елена, несмотря на вашу непростую работу, пусть в вашей жизни всегда будут нежность, любовь и забота. И оставайтесь такой же прекрасной! - вручила подарки от «Комсомолки» специальный корреспондент Ирина Тарасова.

Удержать букет в руках оказалось не так-то просто - после нескольких фото его положили на стойку. Мы же продолжили разговор с победительницей о работе, о ней самой и, конечно, о победе.

- Кто меня только в конкурсе не поддерживал: и начальник мой Сергей Александрович Безруков, и коллеги по области, из Москвы, различные инспектора, чоповцы, плюс все родственники и, конечно, семья. Особенно муж и старший сын, которому 9 лет. Наше утро на работе начиналось с чашки кофе и вашего сайта, где мы продолжали голосовать. И так каждый день. Да и вечером из дома тоже не забывали заглядывать и смотреть, как идут дела.

- Представьте, что следующий вопрос я задаю не вам. Как вы думаете, почему Елену Гусеву поддержало такое количество людей? Она хороший сотрудник и замечательный человек?

- … Ну вроде бы да, всегда всем помогает. Ничего плохого о ней сказать не могу (смеется).

- Победить - это всегда приятно. А побеждать в таком, очень женском конкурсе красоты как?

- Вдвойне приятно. Мы вообще впервые принимаем участие в подобных мероприятиях. Поэтому подошли со всей ответственностью. Чтобы выиграть, конечно (улыбается). Что касается лично меня, то такой опыт у меня был лишь в студенческие годы, когда я училась в ТвГУ на факультете социологии. Зато когда победили, всем отделом кричали «ура!»

- У вас серьезная работа. Нужны ли вам такие конкурсы?

- Мне кажется, да. Чтобы мы хоть как-то отвлекались, чувствовали себя настоящими женщинами. Ведь в нашей службе нет сотрудниц, только сотрудники. Служим все одинаково.

- Елена, а какие цветы вы любите?

- Очень люблю розы белые и разных нежных оттенков, ведь именно нежности порой так не хватает с нашей работой. Так что вы угадали с букетом. За что вам большое спасибо!