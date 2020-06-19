Коронавирус в Твери, последние новости на 19 июня 2020 года: Хор Турецкого поблагодарил медиков за работу, а в коронавирусном госпитале женщина родила девочку

На утро 19 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2934 человек, это 65 новых случаев за сутки.

Статистику COVID-19 ежедневно публикует областной оперштаб. 1062 заражённых изолированы (-13 за сутки), они находятся под наблюдением медиков. У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1819 человек с начала эпидемии выздоровели от коронавируса (за последние сутки выздоровевших 77).

С начала пандемии от коронавируса скончались 53 человека (+1 за сутки).

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 96947 человек, за последние сутки – 2118.

А между тем, тверские медики продолжают работу в сложных условиях пандемии. Днем, 18 июня, стало известно, что в коронавирусном госпитале городской больницы №6 бригада врачей из Тверского областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной провела экстренную операцию кесарева сечения роженице с коронавирусом. Операция прошла успешно. Новорожденная девочка появилась на свет в ночь на 17 июня.

Врачи провели роженице экстренное кесарево сечение Фото: Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной

За работу в период коронавируса главврачей тверских больниц поблагодарил Хор Турецкого. Артисты записали видеоролик, в котором выразили особую благодарность медработникам Тверской области, больниц Зубцова, Оленино, Старицы, Ржева и Белого.