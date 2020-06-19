2020-06-18T22:50:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 19 июня 2020 года: Хор Турецкого поблагодарил медиков за работу, а в коронавирусном госпитале женщина родила девочку

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 19 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В госпиталях Тверской области оборудованы специализированные боксы для оказания услуг роженицам с коронавирусом Фото: ПТОВ госпиталях Тверской области оборудованы специализированные боксы для оказания услуг роженицам с коронавирусом Фото: ПТО
Изменить размер текста:

На утро 19 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2934 человек, это 65 новых случаев за сутки.

Статистику COVID-19 ежедневно публикует областной оперштаб. 1062 заражённых изолированы (-13 за сутки), они находятся под наблюдением медиков. У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1819 человек с начала эпидемии выздоровели от коронавируса (за последние сутки выздоровевших 77).

С начала пандемии от коронавируса скончались 53 человека (+1 за сутки).

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 96947 человек, за последние сутки – 2118.

А между тем, тверские медики продолжают работу в сложных условиях пандемии. Днем, 18 июня, стало известно, что в коронавирусном госпитале городской больницы №6 бригада врачей из Тверского областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной провела экстренную операцию кесарева сечения роженице с коронавирусом. Операция прошла успешно. Новорожденная девочка появилась на свет в ночь на 17 июня.

Врачи провели роженице экстренное кесарево сечение Фото: Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной

Врачи провели роженице экстренное кесарево сечение Фото: Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной

За работу в период коронавируса главврачей тверских больниц поблагодарил Хор Турецкого. Артисты записали видеоролик, в котором выразили особую благодарность медработникам Тверской области, больниц Зубцова, Оленино, Старицы, Ржева и Белого.

МАРАФОН ДОБРА_Хор Турецкого - тверским врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 19 июня 2020 года: Хор Турецкого поблагодарил медиков за работу, а в коронавирусном госпитале женщина родила девочку
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 19 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
Игроки молодежного состава баскетбольного клуба "Тверь" пришли на помощь Ботаническому саду
Индеец Иван Иванов продолжает рассказывать жителям Твери легенды и сказки
В Твери возбуждено уголовное дело по делу дачи взятки в 270 тысяч рублей
Автобусы "Транспорта Верхневолжья" мерились размерами с пожарными и полицейскими машинами
Цены на картофель в Тверской области продолжают расти
В реке Лазури в парке Победы в Твери плавает бобёр
Водитель скутера пострадал в ДТП в Тверской области
Парк Воксал в Твери огородят и будут круглосуточно охранять
В тверском центре «Мой бизнес» за время пандемии обработали 1800 заявок
Поворот на улицу Склизкова с Волоколамского проспекта в Твери откроют не раньше 19 июня
В Тверской области пешеход попал под "Газель" на пешеходном переходе
На дороге от Твери до Устюжны уложили новый асфальт
В Тверской области вновь ушла из дома семнадцатилетняя Вероника Богданова
Женщина с коронавирусом родила прямо в инфекционном госпитале в Твери
В Тверской области для ГИМС докупят спасательные жилеты, катера и лодки
Пропавший в Бежецком районе подросток найден в Твери
Жители Тверской области могут сообщить о невывозе мусора при помощи приложения