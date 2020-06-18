2020-06-18T13:31:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Хор Турецкого поблагодарил главврачей тверских больниц за их работу в период пандемии

Артисты записали специальный видеоролик
Александр ЖМУЛИН
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Сегодня врачи на передовой борьбы с коронавирусом отдают все силы, чтобы люди выздоравливали. Фото: стопкадр из ролика Хора ТурецкогоСегодня врачи на передовой борьбы с коронавирусом отдают все силы, чтобы люди выздоравливали. Фото: стопкадр из ролика Хора Турецкого
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«Вечный подвиг, он вам по плечу, ваши руки бессонны и святы, низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах», - строки из песни Эдуарда Колмановского на стихи Льва Ошанина сегодня как никогда актуальны. Эту песню в знак благодарности нескольким главврачам центральных районных больниц спел Хор Турецкого и записал видео.

- Вместе с благотворительным фондом «Созвездие добра» мы обращаемся со словами благодарности к вам, дорогие медицинские работники Тверской области, больниц Зубцова, Оленино, Старицы, Ржева и Белого. Спасибо вам! - сказал от лица всего коллектива его руководитель заслуженный и народный артист России Михаил Турецкий.

Персональные благодарности в свой адрес получили главврачи ЦРБ перечисленных городов Татьяна Соколова, Алексей Мухин, Татьяна Морданова, Анатолий Бегларян, Павел Ковалев, а также главврачи областной детской клинической больницы Анна Зайцева и тверской детской больницы № 2 Эдуард Гнатенко.

Всем медучреждениям, которые возглавляют эти доктора, оказал помощь в период коронавируса благотворительный фонд «Созвездие добра».

- Нам сотрудники фонда еще в апреле, когда мы не были достаточно обеспечены средствами защиты, привезли маски, защитные экраны и костюмы, передали без пафоса, тихо и скромно, - рассказали «КП»-Тверь» в Старицкой ЦРБ.

Главврач этой больницы Татьяна Морданова о ролике, оказывается, и не знала. После просмотра осталась довольна.

Несмотря на то что в ролике немного переврали его фамилию, позитивно оценил клип и главврач Ржевской ЦРБ Анатолий Бегларян.

- Мне понравился ролик, а то, что с фамилией ошиблись, это ничего, я не обиделся, привык уже, - усмехнувшись, ответил Анатолий Сергеевич на звонок «КП»-Тверь».

Он рассказал, что благотворительный фонд во время пандемии также помог Ржевской ЦРБ - передал около 700 защитных костюмов.

МАРАФОН ДОБРА_Хор Турецкого - тверским врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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