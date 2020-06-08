Зелёный патруль: Экология в Тверской области стабильно улучшается

Хорошие новости: экология улучшается. В целом по стране и в Тверской области в частности. Это выводы очередного исследования Общероссийской общественной экологической организации «Зелёный патруль».

Свой национальный экологический рейтинг регионов «Зелёный патруль» обновляет четыре раза в год. В этот раз специалисты представили исследование по итогам весны 2020-го.

Согласно новым данным, ни Тверская область, ни один из соседних с нами регионов в топ субъектов с наилучшей экологией не вошли. Тем не менее по сравнению с предыдущим рейтингом мы поднялись на три позиции.

В зимнем рейтинге Тверская область располагалась на 53-м месте, а в рейтинге по итогам весны 2020 года - на 50-м. Позитивная динамика нашего региона стабильна: с весны прошлого года мы поднялись на девять позиций, а с весны 2018-го - на четырнадцать (тогда Тверская область располагалась на 64-м месте).

Худшие и лучшие

Наилучшей ситуацией в экологии по данным весны 2020 года могут похвастаться Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай и Алтайский край, Москва, Курская область, Чувашия, Санкт-Петербург, Чукотка и Магаданская область.

Хуже всего экология чувствует себя в Якутии, Ханты-Мансийском АО, Оренбургской области, Подмосковье, в Забайкалье и Красноярском крае, Омской, Свердловской, Челябинской и Иркутской областях.

В разрезе федеральных округов на первом месте экологического рейтинга - Центральный федеральный округ. Далее в порядке ухудшения экологии расположились Северный Кавказ, Северо-Западных федеральный округ, Приволжье, Южный федеральный округ, Дальний Восток, Сибирь и Урал.

В экологическом рейтинге субъектов ЦФО Тверская область занимает 12-е место (из 18).

Влияние пандемии

Авторы исследования уверены, что на ситуацию во многом повлиял коронавирус.

- Режим изоляции привёл к резкому сокращению выбросов автотранспорта, сократилось число работающих предприятий, люди рассредоточились и «самоизолировались», - отметил руководитель «Зелёного патруля» Андрей Нагибин. - Диких животных в России теперь можно наблюдать и в тех местах, где они раньше боялись показываться. Кажется, исчезни человек с планеты Земля, природа в считаные месяцы-годы возьмёт своё.

Но пандемия имеет и очевидное отрицательное влияние на экологию. Как отмечают специалисты «Зелёного патруля», в последнее время значительно увеличилось количество медицинских отходов, повысилась нагрузка на электроэнергетику и водоснабжение.

Как это скажется на дальнейшем развитии событий, покажет следующий рейтинг, а по данным нынешнего, экология пусть не сильно, но оздоровилась по всей стране.

Как у соседей?

Большинство из наших регионов-соседей показало лучшую, чем у Тверской области, экологическую ситуацию. Опережаем мы пока только Подмосковье (оно, напомним, один из аутсайдеров национального рейтинга) и Псковскую область, снизившуюся с зимы на три позиции.

Вологодская область - 24-е место (+3 пункта с прошлого рейтинга).

Ярославская область - 25-е место (-1 пункт с прошлого рейтинга).

Новгородская область - 38-е место (+1 пункт с прошлого рейтинга).

Смоленская область - 46-е место (-4 пункта с прошлого рейтинга).

Тверская область - 50-е место (+3 пункта с прошлого рейтинга).

Псковская область - 54-е место (-3 пункта с прошлого рейтинга).

Московская область - 70-е место (-2 пункта с прошлого рейтинга).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Первомайской роще Твери вновь горы мусора. В сети опубликованы фото захламлённой беседки, в которой, судя по всему, на последних выходных нарушала самоизоляцию какая-то нечистоплотная компания.

Фотографии, размещённые очевидцами на страничке «Позор Тверь», запечатлели ворох полиэтиленовых пакетов, пластиковых и стеклянных бутылок, коробок из-под сока и консервных банок.

Первомайская роща в отношении мусора - место несчастливое, и чистой её видеть удаётся обычно лишь после субботников. Частенько не убирают за собой отдыхающие, случалось, что рощу использовали и как место складирования производственных отходов.

Кстати, исследования, проведённые специалистами Роспотребнадзора в июле прошлого года, показали, что почва в Первомайской роще не соответствует нормам по микробиологическим показателям. И удивляться тут, собственно, нечему.