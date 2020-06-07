Нарушители самоизоляции оставили горы мусора в Первомайской роще Твери

7 Июнь 2020 2020-06-07T20:05:30+03:00

Свинство в Первомайской роще: отдыхающие намусорили и не убрали за собой. Фото: vk.com/pozor_tver69

Отдыхающие ели, пили, а убирать за собой не стали

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Первомайская роща Твери, любимая горожанами зелёная зона, вновь утопает в мусоре: в сети опубликованы фото захламлённой беседки.

По фотографиям, размещённым очевидцами на страничке "Позор Тверь", можно понять: в удобной круглой беседке с крышей и столиком развлекалась компания, съедено и выпито было немало. Пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки, упаковка из-под сока, консервные банки - в беседке осталась просто гора мусора.

Обязанностью убрать за собой нарушители самоизоляции манкировали.

Первомайская роща в отношении мусора - место несчастливое и чистой её видеть удаётся обычно лишь после субботников.

Частенько не убирают за собой отдыхающие, случается, что рощу используют и как место для складирования производственных отходов. Исследования, проведённые специалистами Роспотребнадзора в июле прошлого года, показали, что почва в Первомайской роще не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Удивляться, собственно, нечему.

Свинство в Первомайской роще: отдыхающие намусорили и не убрали за собой. Фото: vk.com/pozor_tver69

ИСТОЧНИК KP.RU