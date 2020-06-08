Под Тверью появился памятный знак в честь погибших воинов

Юбилейный победный год продолжается. О чем говорят и события, которые происходят в Тверском регионе.

На днях в деревне Игнатово Бурашевского сельского поселения, что неподалеку от Твери, появился красивый памятный знак. Высится он на пересечении трех дорог. На розово-красном граните закреплена черная табличка: «9 декабря 1941 года деревня Игнатово освобождена красноармейцами 5-й стрелковой роты старшего лейтенанта Шумилина А.И. 421-го стрелкового полка 119-й стрелковой дивизии. 11 декабря 1941 года все красноармейцы этой роты погибли под деревнями Марьино и Щербинино».

Узнаю, что инициатором установки памятника стал человек военный, с героической судьбой - полковник запаса Алексей Тихонов, тот самый, что в 1995 году в Чечне был командиром взвода военной разведки 166-й бригады в первом составе легендарной «бешеной роты», которой позже (с 1996 года) командовал майор Ефентьев с позывным «Гюрза», принявший и боевое знамя, и традиции от предшественников. Правда, об этом мне рассказали сослуживцы полковника Тихонова, сам он пиариться не любит.

- Установить памятный знак было моей собственной инициативой, - рассказывает Алексей Тихонов. - Я изучаю историю, а не так давно прочитал фронтовой дневник «Ванька ротный» прошедшего почти всю войну на передовой участника Ржевской битвы Александра Шумилина. Признаться, у меня волосы встали дыбом от этой книги.

Полковник запаса Алексей Тихонов в 1995 году в Чечне был командиром взвода военной разведки 166-й бригады. Фото: из архива Алексея Тихонова

Вот что написал в предисловии сам автор мемуаров Александр Ильич Шумилин, единственный выживший в боях за деревни Марьино и Щербинино: «В моей книге «Ванька ротный» больше человеческого горя и страданий, чем радостных и веселых боевых эпизодов. Возможно, мне не удалось в полной мере и беспристрастно передать всё пережитое. Но всё это было - в моей жизни, на войне, в действительности и на самом деле. Вы должны понять эту суровую правду!»

Шумилин умер в 1983 году, и не всё им написанное увидело свет.

Полную версию мемуаров Алексей Тихонов отыскал лишь в интернете, там нашел и описание страшных боев под своей деревней, где он построил дом и сейчас живет.

Остаться к прочитанному равнодушным не вышло. В прошлом году Алексей Тихонов поехал изучать места, которые вроде бы знал хорошо, и к своему удивлению открыл их заново. В ноябре-декабре 1941 года солдаты в этих местах воевали в окружении, при температуре минус 33, обмороженные и голодные. Но они шли и брали деревни. Игнатово была освобождена одной из первых после Чуприяновки, следом за ней освободили Алексеевское, захватив при этом языков - майора и еще четырех офицеров. А потом всё пошло не так… Немцы контратаковали советские войска под Эммаусом, и наши основные силы опять отступили за Волгу. А 4-я и 5-я роты Татаринова и Шумилина остались в окружении. Им не могли доставить ни еду, ни лекарства. Люди падали замертво от холода и голода. От деревни Алексеевское Калининского района их отозвали приказом нашего командования, и они пошли назад через Игнатово на Марьино, на свою смерть.

- Между Щербинино и Марьино был сильный бой (сейчас там захоронено 3400 человек - Ред.), - рассказывает Алексей Тихонов. - После него оставшимся в живых сказали ждать сигнал к наступлению. Выступить они должны были по выстрелу пушки. Всю ночь бойцы лежали в снегу и ждали сигнала, которого так и не было. А на рассвете немцы, увидев черные силуэты наших бойцов на снегу в поле, стали их расстреливать из самоходных установок и зениток. Шумилин потом напишет, что руки, ноги и головы сослуживцев отлетали в разные стороны. Кто-то от всего этого ужаса сходил с ума… В то утро 11 декабря погибли еще около 1000 человек. В живых остался только Александр Шумилин.

все работы по установке были сделаны почти за сутки. Фото: из архива Алексея Тихонова

Информацию, переданную в книге, Алексей потом сверит и с журналом боевых действий, в котором будут от руки описаны все события этих дней. И только после этого он поделится всем со своим соседом Андреем Цветковым, и они вместе начнут работу.

- И как будто кто-то свыше стал помогать, - признается мой собеседник. - Мы сразу поняли, что хотим на пересечении трех дорог, через которые и шли эти ребята, установить камень. Стали думать, где и какой нам заказывать. И вот в конце зимы, когда здесь стали проводить газ, прямо на перекрестке этих дорог экскаватор вывернул огромный камень. Почти полутораметровый кусок гранита и, что символично, красноватого цвета, как будто облитый кровью. Мы поняли, что это знак.

Оставалось лишь заказать табличку и расчистить территорию. В итоге всё было сделано почти за сутки. И люди, и тракторист, что тянул камень и копал яму, работали бесплатно. К концу мая памятный знак был открыт. Красивый, он стоит прямо на въезде в деревню и бросается в глаза всем проезжающим мимо.

На вопрос, почему для него это было так необходимо, полковник Тихонов говорит спокойно и уверенно:

- Мы поставили памятник, чтобы о тех событиях помнили наши дети и внуки. 9 Мая - для нас один из главных праздников, святой день. Мы приезжаем сюда, идем в Бессмертном полку, а потом ставим столы и празднуем всей деревней, как в старину. Но и другие знаковые даты времен Великой Отечественной войны для нас не менее важны. И очень хочется, чтобы память о тех событиях переняли и наши потомки.