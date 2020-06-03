4,4 млн рублей будет направлено на реализацию социально-значимых инициатив территориальных общественных самоуправлений Удомли

Сергей БОЙКО

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») совместно с Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления (ОАТОС) объявили итоги конкурса «Новая территория общественного самоуправления». Конкурс проводился впервые и направлен на поддержку социально-значимых инициатив, представленных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС)*.

Основными темами проектов стали благоустройство и экология, создание условий для развития местного художественного творчества, массового отдыха, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов. В число победителей вошли два проекта из Удомли, сумма грантов составит 4,4 млн рублей.

По словам заместителя директора Калининской АЭС по управлению персоналом Олега Лебедева, новый конкурс стал еще одним инструментом решения городских проблем за счет реализации собственных инициатив жителей, направленных на улучшение качества жизни.

«Очевидно, что ТОС является нужным и важным средством разрешения проблем развития территории. Общественное самоуправление имеет большое будущее. Людей объединяет желание сделать место своего проживания более комфортным и благоустроенным, коллективно решать вопросы, которые в одиночку выполнить сложно. Такой формат предполагает более осознанный подход к решению важных вопросов со стороны самих жителей и имеет большие перспективы», - отметил О.Лебедев.

В рамках первого проекта в поселке Брусово Удомельского городского округа планируется благоустроить улицу длиной около 500 метров. Второй проект ТОСа «Пионер» предполагает подготовку проектно-сметной документации (ПСД) на асфальтирование автомобильных дорог в одноименном районе города-спутника Калининской АЭС.

«Я очень рад, что микрорайон «Пионер» постепенно благоустраивается. В прошлом году за счет средств Росэнергоатома здесь была смонтирована система холодного водоснабжения. Надеюсь, что создание ТОСа станет максимально положительным механизмом для дальнейшего улучшения условий жителей нашего микрорайона», - сказал председатель ТОС «Пионер» Дмитрий Лукинович.

*ТОС – это одна из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Объединившись, жители конкретной территории муниципального образования могут полноценно участвовать в решении вопросов, которые напрямую затрагивают их повседневную жизнь – например, благоустройство дворов, обустройство уличного освещения, детской площадки, озеленение и т.д.