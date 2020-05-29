Правила ношения масок в Твери: может ли магазин отказать в обслуживании покупателю без маски

«Вход только в маске!», «Покупатели без масок не обслуживаются!» - наверняка жители Твери видели подобные объявления, появившиеся на дверях некоторых магазинов и аптек. Сразу оговоримся: носить маски, находясь в общественном месте, санитарные врачи сегодня рекомендуют всем. Но имеют ли право магазин или аптека отказать в обслуживании покупателю без маски?

Этим вопросом озадачилась жительница Твери Татьяна Степанова (имя по её просьбе изменено). Поводом послужил неприятный инцидент: 17 мая Татьяну не пустили в продуктовый магазин, относящийся к одной из федеральных сетей.

- Я была без медицинской маски, и мне предложили приобрести её на входе. Я отказалась приобретать данный товар, и мне было отказано в обслуживании. Аналогичным образом сотрудники магазина ведут себя с другими покупателями, - рассказала Татьяна Степанова «КП»-Тверь». - Сотрудники магазина ссылались на Постановление губернатора Тверской области от 11 мая 2020 года № 69-пг. Но продавцы не разобрались в сути этого документа: постановление не обязывает носить маски, а только рекомендует.

В магазинах предлагают купить маски на входе. Фото: Татьяна Степанова.

Действительно, «масочный режим» - понятие для нас новое. Рекомендации, которые можно «нагуглить» в интернете, весьма противоречивы. Большинству пока не ясно, введён ли такой режим в нашем регионе. Обязаны ли мы носить маски по закону или должны делать это, руководствуясь исключительно собственным чувством ответственности?

Чтобы раз и навсегда разобраться с правовым аспектом этого вопроса, Татьяна обратилась в Министерство промышленности и торговли Тверской области, откуда вскоре получила ответ за подписью исполняющего обязанности регионального министра промышленности и торговли Максима Голика.

«КП»-Тверь» публикует выдержку из ответа регионального Минпромторга.

Постановлением губернатора «…рекомендовано гражданам использовать при нахождении в объектах розничной торговли средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека).

Учитывая вышеизложенное, данная норма носит для граждан рекомендательный характер. В настоящее время отсутствует нормативный правовой акт, дающий право представителю магазина не пускать в торговый объект покупателя без средства индивидуальной защиты органов дыхания».

Всё просто: на настоящий момент ни один тверской магазин или аптека не имеют права отказать в обслуживании покупателю без маски - региональный Минпромторг разъяснил это весьма доходчиво.

Однако оговоримся ещё раз: носить маску нам всё-таки рекомендуют. Это пусть не стопроцентная, но защита. К тому же, чем больше людей будут использовать средства защиты, тем выше шанс, что всего одна из этих масок предохранит от заражения многих. Ведь симптомы коронавируса проявляются не сразу. Не нося маску и не зная о своём заболевании, можно успеть передать его десяткам человек.