2020-05-28T22:39:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кимрах ведется усиленная дезинфекция общественных мест

Об этом сообщил губернатор
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя в восьмой раз вышел в прямой эфир за время пандемии. Фото: ПТОИгорь Руденя в восьмой раз вышел в прямой эфир за время пандемии. Фото: ПТО
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28 мая в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы по ситуации с коронавирусом в Тверской области. Отдельно глава региона остановился на Кимрах, где фиксируется самое большое в Твери количество заражений COVID-19.

Губернатор отметил, что ограничения на передвижения жителей Кимр вводить не планируется. По словам Игоря Рудени, такие ограничения могут нанести больше вреда гражданам города, многие из которых работают в московском регионе.

Игорь Руденя сообщил, что вчера в городе побывали его заместители и министры областногог правительства и изучили ситуацию на месте. А уже сегодня специалисты МЧС в Кимрах начали усиленную санобработку общественных пространств.

Специалисты МЧС приступили к дезинфекции общественных мест в Кимрах. Фото: ПТО

Специалисты МЧС приступили к дезинфекции общественных мест в Кимрах. Фото: ПТО

- Завтра эта работа будет продолжена. Запланирована обработка железнодорожного вокзала, автобусных остановок, подъездов многоквартирных домов. Сейчас ведем работы в Кимрской ЦРБ, закуплен новый топограф, идет ремонт помещения. Ждем новую технику через неделю. Также запланирован ремонт станции скорой помощи. Будем максимально помогать городу. На первом плане – здоровье наших граждан, - сказал Игорь Руденя.

Новый томограф будет введен в работу до 15 июня, и тогда для проведения компьютерной томографии не придётся возить пациентов в Тверь. Это повысит качество и оперативность диагностики коронавирусной инфекции.

Помимо Кимрской ЦРБ томографы приобретаются для Тверской горбольницы № 6, Вышневолоцкой и Калининской ЦРБ.

Ведется санобработка. Фото: ПТО

Ведется санобработка. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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