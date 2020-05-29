Разрешат ли жителям Твери ходить в лес летом 2020: разъяснил губернатор

Разрешат ли посещать леса Тверской области летом 2020? Эпидемия коронавируса вносит коррективы.

О том, каким будет порядок посещения лесов в текущем сезоне говорил губернатор Игорь Руденя в эфире канала «Россия 24» 28 мая.

Глава региона сообщил о продлении в Тверской области особого противопожарного режима. - Планируем продлить режим ограничения, но пойдут же ягоды – а как можно жителям запретить собирать ягоды. Поэтому изменим режим на ограничение разжигания костров и другие мероприятия, которые могут нарушить противопожарную обстановку. Посещать леса, конечно, разрешим, – заверил Игорь Руденя.