2020-05-29T01:46:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Разрешат ли жителям Твери ходить в лес летом 2020: разъяснил губернатор

Посещении лесов Тверской области летом 2020 - какие требования вводят власти
Алина ПЕТРОВА
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Можно ли будет в лесах Твери гулять и собирать грибы и ягоды, пояснил губернатор.Можно ли будет в лесах Твери гулять и собирать грибы и ягоды, пояснил губернатор.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Разрешат ли посещать леса Тверской области летом 2020? Эпидемия коронавируса вносит коррективы.

О том, каким будет порядок посещения лесов в текущем сезоне говорил губернатор Игорь Руденя в эфире канала «Россия 24» 28 мая.

Глава региона сообщил о продлении в Тверской области особого противопожарного режима. - Планируем продлить режим ограничения, но пойдут же ягоды – а как можно жителям запретить собирать ягоды. Поэтому изменим режим на ограничение разжигания костров и другие мероприятия, которые могут нарушить противопожарную обстановку. Посещать леса, конечно, разрешим, – заверил Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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