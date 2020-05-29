2020-05-29T01:41:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Как пройдут выпускные в Тверской области 2020: пояснил губернатор

О том, как пройдут выпускные у одиннадцатиклассников, губернатор Игорь Руденя рассказал в телеэфире
Алина ПЕТРОВА
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Выпускные в Тверской области 2020 пройдут онлайн.Выпускные в Тверской области 2020 пройдут онлайн.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Как пройдут выпускные в Твери 2020 - об этом рассказал 28 мая губернатор Игорь Руденя во время вечернего эфира на одном из телеканалов.

Глава региона отметил, что для безопасности большинство выпускных пройдут в режиме онлайн. Подготовлена специальная программа. Выпускной альбом всех 11-классников региона покажут по тверскому телевидению и в соцсетях.

- Хотелось бы пожелать, чтобы наши дети были трудолюбивы, были порядочными людьми, достойными гражданами, помнили своих учителей. Чтобы они помнили, что живут в великой стране и не ленились, — напутствовал выпускников Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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