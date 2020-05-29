Как пройдут выпускные в Тверской области 2020: пояснил губернатор

Как пройдут выпускные в Твери 2020 - об этом рассказал 28 мая губернатор Игорь Руденя во время вечернего эфира на одном из телеканалов.

Глава региона отметил, что для безопасности большинство выпускных пройдут в режиме онлайн. Подготовлена специальная программа. Выпускной альбом всех 11-классников региона покажут по тверскому телевидению и в соцсетях.

- Хотелось бы пожелать, чтобы наши дети были трудолюбивы, были порядочными людьми, достойными гражданами, помнили своих учителей. Чтобы они помнили, что живут в великой стране и не ленились, — напутствовал выпускников Игорь Руденя.