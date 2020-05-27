2020-05-27T17:03:04+03:00
Общество

Население Тверской области поддерживает развитие атомной энергетики

Большинство (74,4%) населения Тверской области и 88,1% жителей города-спутника Калининской АЭС Удомли считают, что атомную энергетику следует развивать или сохранить на нынешнем уровне
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Калининская атомная станцияКалининская атомная станция
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Сергей БОЙКО

Такие итоги социологического опроса населения региона представила исследовательская компания «ЭлаНКом».

Опрос проводился в апреле 2020 года среди жителей Твери и городов области: Удомли, Ржева, Кимр, Торжка и Вышнего Волочка. Социологи изучали восприятие атомной отрасли населением и определяли отношение к деятельности Калининской АЭС.

Результаты исследования показали, что 86,1% опрошенных в Удомле охарактеризовали свое отношение к самой атомной станции как положительное. По Тверской области положительное отношение к КАЭС высказали 63,8% респондентов. Кроме того, 72,1% жителей региона одобряют использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения страны электроэнергией. В Удомле этот показатель составляет 93,3%, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.

57,6% населения Верхневолжья считают, что наличие атомной электростанции является преимуществом области по сравнению с соседними регионами. В случае с пристанционным городом с этим утверждением согласны 92,3% опрошенных.

Таким образом, эксперты, проводившие исследование, отметили положительное восприятие атомной энергетики населением области. При сравнении результатов исследования 2020 года и 2019 года показатели остались неизменными, что говорит о стабильно благоприятном отношении к использованию АЭС для энергоснабжения региона и страны в целом.

Аналогичный опрос проводился и в других регионах, где расположены российские АЭС: в Ленинградской, Ростовской, Курской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Воронежской и Смоленской областях. В общей сложности участие в нем приняли 10 тысяч человек в 60 городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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