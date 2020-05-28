Будут ли работать детские лагеря в Твери 2020: пояснила омбудсмен по правам детей

Детские лагеря и детский отдых в Твери 2020 - будут ли организованы в текущем сезоне? Коронавирус вносит коррективы.

Ситуацию с детским отдыхом в числе прочего обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Тверь» (99,3 FM) с Уполномоченной по правам детей в Тверской области Ларисой Мосолыгиной.

Так будет ли куда пристроить на отдых детвору в этом сезоне?

- Есть общая рекомендация Роспотребнадзора и Министерства образования о том, что летний отдых в этом году начнется примерно с 1 июля. Возможно, в каких-то регионах страны это будет чуть раньше или чуть позже. В Тверской области пока дата не определена. Пока нет и федерального стандарта требований к организации такого отдыха. Обсуждаются разные варианты, включая сокращенный 14-дневный период смен, определенные санитарные требования к персоналу, который не должен покидать территорию лагеря на время пребывания детей, отсутствие посещения родителей.

Некоторые лагеря, например, «Артек», так работают всегда. Там запрещено посещение родителей. В этом нет ничего страшного. Если мы доверяем лагерю своего ребенка, то мы должны доверять полностью. Он там не будет голодным и будет здоров.