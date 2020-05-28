Где проверить клеща в Твери 2020: где можно сделать анализ и сколько стоит

Где проверить клеща в Твери? Это вопрос актуален для жителей областного центра - кровососы уже активизировались и кусают.

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в медицинские учреждения обратились 410 человек, из них 41,6% - дети. Всего с начала сезона зарегистрировано 1310 случаев укусов клещей, что на 62% ниже аналогичного периода 2019 года.

Если кровопийца к вам всё-таки присосался, а вакцинацию вы пройти не успели, в течение 72–96 часов после укуса вам необходимо сделать укол иммуноглобулина человека. За этим следует обратиться в медучреждение. Дело не дешёвое. Количество иммуноглобулина рассчитывается следующим образом: 1 мл на 10 кг массы тела. Миллилитр иммуноглобулина в медицинском центре обойдётся вам в сумму порядка 800 рублей. Аптеки предлагают приобрести 10 ампул по 1 мл по цене около 6 000 рублей.

Поэтому, перед тем как бежать на укол, лучше исследовать клеща на наличие вируса. Сделать это можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области по адресу: Тверь, проезд Дарвина, дом 13.

Лаборатория работает, клещей принимают с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, в субботу - с 9:00 до 13:00.

Важно всё сделать оперативно, чтобы успеть принести в лабораторию живого клеща и, в случае если он окажется заражённым, вовремя провести серопрофилактику (уколоть иммуноглобулин).

Результаты анализа будут готовы в течение суток.

Исследование клеща на энцефалит обойдётся в сумму до 500 рублей, а на четыре инфекции, которые может переносить клещ (энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз), - порядка 900 рублей.