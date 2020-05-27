Может ли больной умереть от бессимптомного коронавируса в Твери: разъяснил Роспотребнадзор
Можно ли умереть и бессимптомного коронавируса? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде»-Тверь» ответил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Арнольд Выскубов.
Что такое бессимптомный коронавирус и как его выявить?
- К примеру, у пациента с внебольничной пневмонией диагностировали коронавирус. Мы начинаем обследовать круг его контактных лиц. И вот COVID-19 подтверждается у человека, не проявляющего никаких признаков заболевания. Таких пациентов в общей массе сегодня около 42%.
- Опасен ли больной с бессимптомным коронавирусом для окружающих?
- Пациент с симптомами теоретически может заразить больше людей, поскольку концентрация вирусного агента у него выше. Но и больной с бессимптомным COVID-19 заразен. Поэтому такие больные наблюдаются врачами в изоляции на дому. Если симптомы так и не проявились, по истечении двух недель у человека дважды берутся пробы. Если они отрицательные, его выписывают.
- Может ли человек умереть от коронавируса, который тёк бессимптомно?
- Человек может умереть от COVID-19, а может умереть с COVID-19. В этом есть большая разница. При наличии коронавируса у него могут быть другие проблемы со здоровьем, которые повлекли смерть, независимо от коронавируса. Сам по себе коронавирус будет опасен, если он прогрессирует. Чаще всего это пневмония.
ИСТОЧНИК KP.RU
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