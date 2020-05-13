«Конечно, экономика должна работать. Но надо сначала создать условия безопасности»: руководитель Роспотребнадзора по Тверской области о коронавирусе

Борьбу с коронавирусом в Тверской области, как и по всей России, возглавляют органы Роспотребнадзора. Именно это ведомство располагает лабораторной базой для тестирования на COVID-19, ведёт санитарный и эпидемиологический контроль, располагает наиболее полной информацией. О тестировании на COVID-19, текущем положении дел и наших перспективах в борьбе с коронавирусом «КП»-Тверь» поговорила с руководителем Тверского регионального управления Роспотребнадзора Арнольдом Выскубовым.

- Арнольд Феликсович, отвечает ли реальной потребности то количество тестов на COVID-19, которое делается сегодня в Тверской области?

- На сегодня у нас сделано более 39 тысяч тестов. А если точнее - обследовано более 39 тысяч человек. Тестов делается на самом деле больше. Некоторым тесты делаются по два-три раза. Тесты могут быть разные: обследуются материал из ротоносоглотки, кровь или другие биологические материалы. В совокупности это где-то 3085 тестов на сто тысяч населения. Показатель довольно высокий. Мы не входим в топ-15 регионов по количеству тестирования, но и уровень заболеваемости у нас ниже, чем там. По ЦФО же мы входим в первую пятёрку по объёмам тестирования.

- Возможно ли увеличить объёмы тестирования при необходимости?

- Объёмы будут увеличиваться. Это в том числе зависит от методических рекомендаций по снятию ограничений, утверждённых федеральным Роспотребнадзором. Снятие ограничений проводится в три этапа. И в рамках каждого, в частности, указано достижение необходимых показателей тестирования. На первом этапе необходимое количество тестирований - не менее 70 на сто тысяч населения в день. На втором этапе - не менее 90 тестов на сто тысяч населения в день. И на третьем этапе - не менее 110 на сто тысяч населения. На сегодня у нас этот показатель 84,5 теста на сто тысяч населения в день. И это не весь резерв возможностей лабораторий, занимающихся тестами на COVID-19. Если понадобится выйти на показатель 110 тестов на сто тысяч населения в день и даже больше, они смогут это сделать без привлечения дополнительных сил.

- А кто занимается тестированием?

- Это пять лабораторий: лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области, центр Аваева, Тверской медуниверситет, Областная станция переливания крови и Центральная медико-санитарная часть № 141 Федерального медико-биологического агентства в Удомле.

- Насколько можно доверять тестам на COVID-19?

- Тестирование ведётся методом ПЦР (полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов ДНК в биологическом материале - Ред.). Этот метод считается наиболее точным. Качество тестов, которые мы используем, довольно высокое, оно получило признание в Китае и других странах.

- А как же тесты, которые «ошибаются», и повторное тестирование показывает другой результат?

- Проблема может крыться не в тестах, а в людях, которые их делают. Материал должны отбирать только медицинские работники, причём обученные этому. Я читал о неких предложениях: «Мы повесим вам на ручку двери пакетик, вы сами отберёте материал, мы заберём пакетик и сделаем вам тест за деньги». Такой подход исключительно неправильный. Первое - только обученный медик может делать забор материала для теста. Второе - человек должен быть подготовлен к тесту: перед ним нельзя есть, курить, пить и так далее. Третье - отобранный материал нужно доставить в определённой среде и при определённой температуре. И, конечно, очень важно качество работы лаборатории. Это возбудитель второй группы патогенности, работать с такими аккредитована далеко не каждая лаборатория. В Тверской области такую работу может вести только Центр гигиены и эпидемиологии. К тестированию сейчас допущены ещё и вышеназванные лаборатории III-IV группы. Им разрешено обследовать на коронавирус условно здоровых людей. С ними проведён подробнейший инструктаж. И всё равно, когда эти лаборатории получают результат, он отправляется к нам как в референс-центр.

- Результаты не подтверждаются в Москве?

- Раньше мы отправляли все результаты в новосибирский «Вектор», центр вирусологии и биотехнологии. Потом - в Москву. Сейчас благодаря высокому проценту подтверждаемости наших результатов лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области дали право самой выступать референсным центром. Все положительные результаты мы перепроверяем, иногда не по одному разу.

- Кого сегодня обязательно тестируют?

- Всё происходит согласно утверждённому порядку. Он прописан в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, в документах Минздрава. Определены следующие группы приоритетов. В первой - люди, прибывшие из-за рубежа: сейчас домой начинают возвращаться люди, которые не сделали этого до закрытия границ по каким-то причинам. Также это люди, контактные с больным COVID-19. В случае если первые пробы были отрицательными, но у них выявляются признаки ОРВИ, делается повторный анализ. Ещё одна категория здесь - лица с внебольничной пневмонией (заболевшие пневмонией вне стен больницы - Ред.). У такого больного берутся мазки, и он направляется на компьютерную томографию. При необходимости пациента могут госпитализировать не дожидаясь результата анализа. Сразу делают анализы медицинским работникам, имеющим высокий риск: скорая и неотложная помощь, работники инфекционных отделений и отделений, где находятся пациенты с внебольничной пневмонией, если у них появляются любые симптомы ОРВИ. Ещё одна категория - лица с симптомами респираторных заболеваний, находящиеся в закрытых учреждениях: интернатах, пансионатах для пожилых и так далее. Во второй группе - лица старше 65 лет; при обнаружении симптомов респираторных заболеваний им сразу делают анализы. А также медики без симптомов респираторных болезней, работающие в скорой помощи или инфекционных госпиталях. Они обследуются раз в неделю. Третий уровень - иные контингенты, например коллективы детей открытого типа. Здесь исследования проводятся исходя из их необходимости.

- Все ли они на практике проходят обследование на COVID-19?

- Да. В отношении этих групп полностью прописано межведомственное взаимодействие. Мы получаем информацию о всех пересёкших границу, чтобы контролировать вопрос. О людях с внебольничной пневмонией к нам тут же приходят экстренные извещения. Уровень их обследования на коронавирус - 93-97%. Дело в том, что врач иногда на рентгене может сразу увидеть, что пневмония - не вирусного происхождения, а значит, в обследовании необходимости нет. О людях старше 65 лет с признаками ОРВИ к нам также приходят экстренные извещения. Естественно, если они обратились за медицинской помощью, вызвали к себе врача. Медики обследуются в лаборатории в ежедневном режиме. Что касается закрытых учреждений, вспышки заболевания там не скрыть. Само руководство этих учреждений заинтересовано в том, чтобы пристально следить за ситуацией.

- Что такое бессимптомный коронавирус и как его выявить?

- К примеру, у пациента с внебольничной пневмонией диагностировали коронавирус. Мы начинаем обследовать круг его контактных лиц. И вот COVID-19 подтверждается у человека, не проявляющего никаких признаков заболевания. Таких пациентов в общей массе сегодня около 42%.

- Опасен ли больной с бессимптомным коронавирусом для окружающих?

- Пациент с симптомами теоретически может заразить больше людей, поскольку концентрация вирусного агента у него выше. Но и больной с бессимптомным COVID-19 заразен. Поэтому такие больные наблюдаются врачами в изоляции на дому. Если симптомы так и не проявились, по истечении двух недель у человека дважды берутся пробы. Если они отрицательные, его выписывают.

- Может ли человек умереть от коронавируса, который тёк бессимптомно?

- Человек может умереть от COVID-19, а может умереть с COVID-19. В этом есть большая разница. При наличии коронавируса у него могут быть другие проблемы со здоровьем, которые повлекли смерть, независимо от коронавируса. Сам по себе коронавирус будет опасен, если он прогрессирует. Чаще всего это пневмония.

- Информация о ношении медицинских масок всюду разная. Должны ли мы носить их везде, на улице например? Имеет ли смысл носить тканевую (немедицинскую) маску?

- Маски можно разделить на медицинские и гигиенические. Медицинские в первую очередь необходимы медицинским работникам. Другие люди в отсутствие медицинской маски могут носить гигиеническую. Лучше - из хлопка. В ней легче дышится, и она выдерживает стирку высокой, не ниже 60 градусов, температурой и отпаривание утюгом, что необходимо делать. Носить её постоянно не обязательно. То есть, если вы один у себя на дома или на даче, вы можете ходить без маски. Но маску надо обязательно надевать в общественных местах, в первую очередь в помещениях, транспорте. Маска необходима при контакте с другими людьми. И не только маска. В магазинах и транспорте лучше надевать перчатки. Вы держитесь за поручни, берёте в руки продукты. Неизвестно, кто прикасался к ним до вас. Обязательно выдерживать дистанцию в полтора-два метра. Приучите к этому себя и детей. И не прикасайтесь к слизистым глаз, рта, носа.

- Что делать с использованными масками и перчатками?

- Если они одноразовые, их надо аккуратно снять, положить в полиэтиленовый пакет, завязать его. Положить во второй, его тоже завязать. После этого маски и перчатки можно утилизировать как другой бытовой мусор. А руки обязательно помыть и обработать дезинфектантом.

- Нужно ли обрабатывать упаковку товаров, купленных в магазине, и делать санобработку помещений, транспорта? Ведь, по утверждению ваших немецких коллег, риск заразиться коронавирусом от поверхностей минимален.

- Обрабатывать нужно. Овощи и фрукты нужно хорошо мыть, ошпаривать или использовать специальные средства для мытья пищевых продуктов. Упаковки товаров лучше обработать салфеткой, смоченной в дезсредстве. Коронавирус передаётся не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путём. Конечно, он неустойчив во внешней среде. Но в разных случаях, при разных условиях и на разных поверхностях его выживаемость может быть от нескольких минут до 72 часов. Поэтому точно сказать, нет ли вируса на пакете молока, который вы берёте в руки, нельзя.

- Какие средства дезинфекции эффективны против коронавируса?

- Вирус наиболее чувствителен к спиртовым растворам не менее 65%. В средстве может быть один спирт, два или три спирта, но общая их доля должна быть не менее 65% объёма. Каждое дезинфицирующее вещество проходит государственную регистрацию. И если вы хотите удостовериться в эффективности средства, можно проверить, входит ли оно в список зарегистрированных, на сайте «Дезреестр».

- «КП»-Тверь» ежедневно отслеживает статистику коронавируса. И иногда цифры, которые публикует федеральный центр и тверской региональный штаб, расходятся. Почему это происходит?

- Наверное, вы имеете в виду статистику выздоровлений. Статистика количества подтверждённых случаев быть разной не может. Мы фиксируем её и отправляем в федеральной Роспотребнадзор. А выздоравливающими занимается Минздрав. На основании отсутствия симптомов и двух отрицательных тестов у пациента врач решает, выписать его или нет, возможно, за этим пациентом ещё нужно понаблюдать. Данные о некоторых выписанных накануне могут запоздать к выкладке свежей статистики. Поэтому некоторое временное расхождение тут, наверное, возможно. Что касается количества тестируемых и количества подтверждённых случаев, в цифрах расхождения быть не может.

- Каковы ваши прогнозы на дальнейшее развитие ситуации в Твери и регионе?

- Прогнозы может дать лишь наука, которая очень активно по этому поводу работает. Показателей очень много: количество коек, тестов, летальных исходов и так далее. Плюс каждый субъект Федерации обладает своими особенностями. О самом же вирусе пока всё-таки данные имеются не все, мы только изучаем его. Поэтому давать конкретные прогнозы я бы поостерёгся. Пока незначительные темпы прироста сохраняются, и говорить, что завтра мы снимем все ограничения и заработаем по полной, нельзя. Но вместе с тем необходимо соблюдать правила, которые позволят скорее выйти из этой ситуации. В первую очередь - сохранять здоровье пожилых людей и самим носить маски, перчатки и соблюдать остальные правила, находиться на самоизоляции, насколько это возможно. Всё это в дальнейшем не создаст больших пиков заболевания.

- А вторая волна, которую все боятся?

- Она может быть связана только с нашим поведением. Если мы сразу скажем «Ура, всё закончилось» и начнём обниматься друг с другом, побежим на массовые мероприятия, то вполне возможна вторая волна. Конечно, экономика должна работать. Но надо сначала создать условия безопасности. А потом потихоньку открывать экономику. Пока надо повременить с крупными торговыми центрами, концертами, фестивалями.

- И с детскими лагерями?

- Что касается летней оздоровительной кампании, пока это дискуссионный вопрос. На каком уровне заболеваемости мы будем к лету, пока неизвестно. Если всё будет ровно и мы окажемся на третьем этапе выхода из режима ограничений, то можно будет решать вопросы об открытии летних оздоровительных лагерей. Сейчас об этом говорить ещё рано.

- Что изменилось с момента начала эпидемии в борьбе с нею?

- Всегда, когда проходит первая паника, люди начинают просто работать. Сегодня мы знаем, что происходит, каковы последствия, как определять круг контактных лиц, как маршрутизировать больных - уже есть наработанный опыт и чёткие планы. Вначале этого не было. Работы много, но, пусть это прозвучит высокопарно, людям нравится делать то, чем они занимаются. А ещё могу сказать, что многие молодые сотрудники получают огромный опыт, работая против этого вызова. Люди понимают, что это нужно не только им, а их близким и всему обществу. Мы общаемся с медиками инфекционных госпиталей, и, поверьте, люди сейчас трудятся беспрецедентно.

- Арнольд Феликсович, а каков ваш личный настрой?

- Жизнь продолжается. Если мы будем находиться в негативе, у нас не хватит ни сил, ни желания бороться. Это как в той истории, когда к тяжелобольному приходит врач и говорит: «Я помогу тебе только в том случае, если мы вместе объединимся против твоей болезни. Лишь тогда мы сможем ее победить!».