Ремонт дорог Твери - 2020: какие улицы отремонтируют и как изменится движение на Московском шоссе

В Твери идёт ежегодная кампания по ремонту автомобильных дорог. На настоящий момент практически завершён ремонт главных въездных ворот в город – Московского шоссе. Дорожные строители уже приступили к работе в Заволжском районе. Согласованы участки ремонта в остальных районах города.

Асфальт на ремонтируемых улицах должен быть уложен не позднее 31 августа, а полностью ремонт и благоустройство завершатся до 30 сентября.

Московское шоссе: схема движения изменена

Московское шоссе отремонтировано на всей своей протяжённости - от площади Гагарина до границы города. Кроме ремонта дорожного полотна там обновили фонари и монтируют новые остановки.

Московское шоссе - одна из самых загруженных магистралей, на неё приходится пятая часть всех дорожных аварий в Твери. Из 22 погибших на дорогах областной столицы четверо стали жертвами ДТП именно на Московском шоссе. Такую статистику огласил замглавы администрации Твери Денис Черных, в недавнем прошлом начальник областного ГИБДД.

Эта ситуация сложилась не только по причине высокого трафика на шоссе, но и из-за того, что автомобилисты использовали дорогу как четырёхполосную, каковой она фактически не является. Толковой разметки там не было: вдоль шоссе шла лишь осевая линия, разделяющая встречные потоки.

Новая разметка меняет схему движения на Московском шоссе. Оно станет трёхполосным. Средняя полоса в разных местах будет пропускать потоки разного направления.

Московское шоссе станет трёхполосным. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/tverrussia69

- В первую очередь изменения в направлении движения будут осуществляться в местах заужения мостовых сооружений и на перекрёстках, - пояснил Денис Черных, отметив также, что в приоритете именно повышение безопасности дорожного движения.

Как изменят ремонт и новая разметка пропускную способность шоссе? Этот вопрос «КП»-Тверь» задала городской администрации.

- С учётом интенсивности движения автомобилей и для улучшения пропускной способности ведётся регулировка светофорных объектов. По окончании ремонтной кампании пропускная способность на Московском шоссе значительно не изменится, за исключением движения в часы пик, как и на других магистралях города. При этом существенно повысится дисциплина среди водителей, которые станут передвигаться на данном участке с соблюдением всех требований ПДД, - ответили в пресс-службе администрации Твери.

Что касается нарушителей, за ними будут следить четыре дополнительных комплекса камер, установленных вдоль дороги.

Ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках нацпроекта до конца 2024 года в областной столице должно быть отремонтировано более 265 километров дорожного полотна.

В этом году ремонт пройдёт на 46 улицах общей протяжённостью более 61,5 километра. Начнётся ремонт с Заволжского района.

Подрядчики

Подрядчик, который отремонтирует дороги Заволжского района, уже определён и приступил к работе. Это компания «АБЗ-Дорстрой», она входит в группу компаний из Санкт-Петербурга и специализируется на строительстве и реконструкции дорог, набережных, мостов, развязок, тоннелей и путепроводов.

Среди реализованных проектов компании - устройство велосипедной и пешеходной дорожек на Яхтенном мосту и строительство набережной Макарова в Санкт-Петербурге. В Твери им предстоит отремонтировать 18 объектов общей протяжённостью 31,8 километра.

Подрядчики на ремонт дорог в остальных районах города также скоро будут определены.

Какие дороги отремонтируют в 2020 году

Интерактивную карту ремонта дорог смотрите по ссылке.

Заволжский район

Петербургское шоссе (от Петербургской заставы до Горбатого моста);

Сахаровское шоссе;

улица Хрустальная (проезд от улицы Дачной в сторону ТЭЦ-3);

проезд в сторону карьеров (через Старую Константиновку и посёлок 1 Мая до границы города);

Комсомольский проспект (от Нового моста до поворота на улицу Горького);

переулок 1-й Вагонников - улица 26 Июня - Тельмана - Кольцевая;

улица Фрунзе;

улица Веселова;

улица Комарова;

улица Маяковского;

набережная Иртыша;

улица Новая Заря - Затверецкий бульвар;

улица Оборонная;

улица Пржевальского;

улица Старобежецкая;

Улица Шишкова;

переулки Перекопский и Третьяковский.

Пролетарский район

улица Громова;

улица 1-я Республиканская;

улица Евгения Пичугина;

улица Академическая (от дома № 30 до Кузнецкой);

улица Лизы Чайкиной;

улица Константина Заслонова;

улица Карбышева;

улица Светлая;

улица Складская.

Центральный район

Волжский проезд;

набережная Степана Разина (от Свободного до Татарского переулка);

улица Вольного Новгорода.

Московский район

Подход правобережный к Восточному мосту;

улица Московская;

улица 15 лет Октября;

улица Ротмистрова;

улица Озёрная;

улица Тамары Ильиной;

улица Склизкова (от Волоколамского проспекта до проспекта Чайковского);

улица Коминтерна (от выезда с площади у ж/д вокзала до Волоколамского путепровода);

Межквартальный проезд (от Октябрьского проспекта до улицы Левитана);

улица Тургенева;

улица Южная;

улица Стартовая – улица Новгородская;

улица Лётное Поле;

проезд от Московского шоссе и уличная сеть в посёлке Элеватор;

проезд в посёлок Химинститута;

проезд от Московского шоссе до СТ в посёлке Химинститута.