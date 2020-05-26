Ремонт дорог Твери - 2020: какие улицы отремонтируют и как изменится движение на Московском шоссе
В Твери идёт ежегодная кампания по ремонту автомобильных дорог. На настоящий момент практически завершён ремонт главных въездных ворот в город – Московского шоссе. Дорожные строители уже приступили к работе в Заволжском районе. Согласованы участки ремонта в остальных районах города.
Асфальт на ремонтируемых улицах должен быть уложен не позднее 31 августа, а полностью ремонт и благоустройство завершатся до 30 сентября.
Московское шоссе: схема движения изменена
Московское шоссе отремонтировано на всей своей протяжённости - от площади Гагарина до границы города. Кроме ремонта дорожного полотна там обновили фонари и монтируют новые остановки.
Московское шоссе - одна из самых загруженных магистралей, на неё приходится пятая часть всех дорожных аварий в Твери. Из 22 погибших на дорогах областной столицы четверо стали жертвами ДТП именно на Московском шоссе. Такую статистику огласил замглавы администрации Твери Денис Черных, в недавнем прошлом начальник областного ГИБДД.
Эта ситуация сложилась не только по причине высокого трафика на шоссе, но и из-за того, что автомобилисты использовали дорогу как четырёхполосную, каковой она фактически не является. Толковой разметки там не было: вдоль шоссе шла лишь осевая линия, разделяющая встречные потоки.
Новая разметка меняет схему движения на Московском шоссе. Оно станет трёхполосным. Средняя полоса в разных местах будет пропускать потоки разного направления.
Московское шоссе станет трёхполосным. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/tverrussia69
- В первую очередь изменения в направлении движения будут осуществляться в местах заужения мостовых сооружений и на перекрёстках, - пояснил Денис Черных, отметив также, что в приоритете именно повышение безопасности дорожного движения.
Как изменят ремонт и новая разметка пропускную способность шоссе? Этот вопрос «КП»-Тверь» задала городской администрации.
- С учётом интенсивности движения автомобилей и для улучшения пропускной способности ведётся регулировка светофорных объектов. По окончании ремонтной кампании пропускная способность на Московском шоссе значительно не изменится, за исключением движения в часы пик, как и на других магистралях города. При этом существенно повысится дисциплина среди водителей, которые станут передвигаться на данном участке с соблюдением всех требований ПДД, - ответили в пресс-службе администрации Твери.
Что касается нарушителей, за ними будут следить четыре дополнительных комплекса камер, установленных вдоль дороги.
Ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В рамках нацпроекта до конца 2024 года в областной столице должно быть отремонтировано более 265 километров дорожного полотна.
В этом году ремонт пройдёт на 46 улицах общей протяжённостью более 61,5 километра. Начнётся ремонт с Заволжского района.
Подрядчики
Подрядчик, который отремонтирует дороги Заволжского района, уже определён и приступил к работе. Это компания «АБЗ-Дорстрой», она входит в группу компаний из Санкт-Петербурга и специализируется на строительстве и реконструкции дорог, набережных, мостов, развязок, тоннелей и путепроводов.
Среди реализованных проектов компании - устройство велосипедной и пешеходной дорожек на Яхтенном мосту и строительство набережной Макарова в Санкт-Петербурге. В Твери им предстоит отремонтировать 18 объектов общей протяжённостью 31,8 километра.
Подрядчики на ремонт дорог в остальных районах города также скоро будут определены.
Какие дороги отремонтируют в 2020 году
Интерактивную карту ремонта дорог смотрите по ссылке.
Заволжский район
Петербургское шоссе (от Петербургской заставы до Горбатого моста);
Сахаровское шоссе;
улица Хрустальная (проезд от улицы Дачной в сторону ТЭЦ-3);
проезд в сторону карьеров (через Старую Константиновку и посёлок 1 Мая до границы города);
Комсомольский проспект (от Нового моста до поворота на улицу Горького);
переулок 1-й Вагонников - улица 26 Июня - Тельмана - Кольцевая;
улица Фрунзе;
улица Веселова;
улица Комарова;
улица Маяковского;
набережная Иртыша;
улица Новая Заря - Затверецкий бульвар;
улица Оборонная;
улица Пржевальского;
улица Старобежецкая;
Улица Шишкова;
переулки Перекопский и Третьяковский.
Пролетарский район
улица Громова;
улица 1-я Республиканская;
улица Евгения Пичугина;
улица Академическая (от дома № 30 до Кузнецкой);
улица Лизы Чайкиной;
улица Константина Заслонова;
улица Карбышева;
улица Светлая;
улица Складская.
Центральный район
Волжский проезд;
набережная Степана Разина (от Свободного до Татарского переулка);
улица Вольного Новгорода.
Московский район
Подход правобережный к Восточному мосту;
улица Московская;
улица 15 лет Октября;
улица Ротмистрова;
улица Озёрная;
улица Тамары Ильиной;
улица Склизкова (от Волоколамского проспекта до проспекта Чайковского);
улица Коминтерна (от выезда с площади у ж/д вокзала до Волоколамского путепровода);
Межквартальный проезд (от Октябрьского проспекта до улицы Левитана);
улица Тургенева;
улица Южная;
улица Стартовая – улица Новгородская;
улица Лётное Поле;
проезд от Московского шоссе и уличная сеть в посёлке Элеватор;
проезд в посёлок Химинститута;
проезд от Московского шоссе до СТ в посёлке Химинститута.
Красным отмечены участки, отремонтированные в 2019-м, синим - те, что будут отремонтированы в 2020-м году. Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU