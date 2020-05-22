Выпускные в период коронавируса в Твери: прощаний не случилось, деньги предлагают забрать воздушными шариками

В условиях режима повышенной готовности и самоизоляции все массовые сборища запрещены, как бы важны они ни были, а уж тем более выпускные в период коронавируса в Твери. А тем временем впереди - их пора.

Выпускные сегодня организуют не только для одиннадцатиклассников, но и для ребят, заканчивающих девятые и четвёртые классы, и даже для малышей-детсадовцев.

Официального решения о возможности отметить выпускной для выпускников школ, в Тверской области пока нет. Сроки единого госэкзамена сдвинуты: по проекту Рособрнадзора начаться экзаменационные процедуры должны 29 июня, а закончиться 20 июля.

Что будет к этому моменту с эпидемической обстановкой – пока сказать сложно. Родители выпускников 11-х классов в растерянности.

- Всё сейчас как-то затихло. Мы сделали первый взнос на праздник. Потом стали решать – отменять, не отменять. Всё-таки хотели как-то отпраздновать, всё равно ведь дети соберутся. Но на этой ноте пока всё и затормозилось, – рассказали «КП»-Тверь» Тамара и Евгений, родители выпускника. – Говорили и о том, чтобы провести выпускной онлайн. Но сын сказал: «На онлайн-выпускной никто не пойдёт».

А мама ученика 9-го класса школы №17 Светлана, сообщила, что у них праздник уже точно отменили.

- Нам сообщили об этом в школьном чате. Мы планировали провести выпускной в ресторане, сдали деньги родительскому комитету. Когда праздник отменился, деньги нам без проблем вернули. Другие варианты отметить выпуск никто не рассматривал,- говорит мама девятиклассника.

Конечно, к концу июля эпидемическая ситуация может измениться и в лучшую сторону. На это пока надеются как родители, так и организаторы праздников.

- У нас есть заказы на выпускные для старшеклассников. Их пока не отменяют, - сообщила «КП»-Тверь» руководитель анимационной команды Елена Кузнецова. - Как изменится ситуация никто не знает: сегодня плохо, завтра – хорошо, все это понимают. И вообще, родители сейчас по поводу выпускных даже не звонят. Они озадачены сдачей ЕГЭ.

Другое дело – выпускные для ребят помладше. Мама одного из тверских четвероклашек рассказала «КП»-Тверь», что родители к выпускному подготовились заранее – сняли домик в загородном комплексе, наняли аниматоров для детей.

- Праздник отменили, деньги, которые мы вносили авансом, нам вернули, - говорит женщина. – Но так повезло не всем. У организаторов праздников сейчас денег нет. Некоторые агентства даже предлагают вернуть заплаченную сумму воздушными шариками! Либо предлагают перенести праздник на следующий год.

Руководитель анимационной команды Елена Кузнецова подтверждает: выпускные для четвероклашек и детсадовцев массово отменяют. Кому-то возвращают деньги, с кем-то договариваются на другие варианты: перенести праздник или провести его онлайн, в режиме видеоконференцсвязи.

Родителей же, несмотря на сэкономленный бюджет, расстраивает, что дети остаются без радостного события.

- Это важный момент для ребёнка, который покидает садик и становится школьником, - уверена мама детсадовского выпускника Марина Веселова. – Хочется, чтобы в памяти ребят осталось воспоминание об этом важном рубеже. Но в нынешней ситуации, конечно, выхода нет.

По словам Марины, решение о выпускном в их детском саду всё время откладывалось, и к моменту, когда в регионе был объявлен режим повышенной готовности, ни о каком мероприятии родители и администрация садика договориться не успели, а потому и отменять было нечего.

- Мы чуть было не остались даже без выпускного фотоальбома! С детским садом не удалось договориться, чтобы сделать всё заранее. Потом детей всё-таки сфотографировали, но в «походных» условиях. Напутственных слов ребятам никто не сказал, даже друг с другом они толком не попрощались, - огорчается Марина.

Выйдет ли официальный запрет на проведение выпускных балов и последних звонков в Тверской области, или их разрешат, станет известно несколько позже. «КП»-Тверь» будет следить за этой темой.