Игорь Руденя расставил акценты в подготовке к будущему отопительному сезону в Тверской области

Губернатор Игорь Руденя начал вовсе не с главного вопроса повестки заседания, но с главного вопроса последних двух с лишним месяцев. Игорь Руденя указал руководителям областных ведомств и министерств на то, чтобы они тщательнейшим образом следили за исполнением всех принимаемых в регионе в связи с пандемией мер.

После этого глава региона перешел к главному вопросу заседания.

– Ежегодно снижается количество технологических нарушений. Это результат последовательной работы по консолидации коммунальных активов, ежегодного увеличения объёма работ по модернизации и ремонту тепловых сетей и котельных, – акцентировал Игорь Руденя.

При этом губернатор признал, что работы по модернизации сетей и других объектов ЖКХ в регионе еще порядочно.

Однако есть и позитивные моменты. Постепенный перевод объектов ЖКХ в областную собственность с последующим ремонтом, общее увеличение финансирования подготовительных работ позволило на 3% снизить количество прорывов и других проблем на сетях.

В 2019 году финансирование подготовки коммунальных систем к осенне-зимнему периоду составило более 1 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем в 2018-м .

Заметен рост объема ремонтных работ.

Так, в период 2019-2020 годов в регионе было отремонтировано 115 котельных (на три больше, чем в предыдущий), 71,3 км тепловых сетей (на 22, 3 км больше), 37,4 км сетей водоснабжения (на 12,4 км больше).

Говоря о подготовке к будущему осенне-зимнему периоду, Игорь Руденя поставил конкретные задачи.

Во-первых, готовность жилищного фонда, объектов ЖКХ и соцсферы к отопительному сезону должна быть обеспечена строго до 15 сентября.

Во-вторых, перенос сроков начала гидравлических испытаний в связи с коронавирусом с середины мая на 1 июня, не должен сказаться на гражданах. Отключения горячей воды ввиду плановых ремонтов сетей не должны превышать двухнедельного срока.

В-третьих, все ремонты сетей и разрытия необходимо завершить до проведения на этих участках дорожных и других работ по благоустройству территорий.

- Чтобы не получилось так: как выпал снег, начнут раскапывать, - уточнил Игорь Руденя.

Губернатор также подчеркнул, что необходимо взять на особый контроль муниципалитеты, имевшие проблемы при подготовке к отопительному сезону в прошлом году.

Важно

Капитальные ремонты на объектах теплоэнергетики в этом году пройдут в 17 муниципалитетах. Также будут модернизированы котельные в Нелидове, Рамешках, Спирове, Бологом, ЗАТО Озерном, селе Горицы. В рамках газификации учреждений здравоохранения, образования и соцзащиты в Тверской области предусмотрено строительство семи котельных и проектирование еще двух.