Досуг-онлайн с 20 по 25 мая в Твери: Театр драмы глазами зрителей, доставка сказок и орган

Начинается время отпусков. А значит наступает время долгоиграющих онлайн-проектов и встреч. А также тех, до которых какое-то время не доходили руки, но очень хотелось их реализовать.

А значит начинаются мероприятия, о которых давно мечтали.

ТЕАТРЫ

Тверской театр драмы глазами зрителей

Тверской театр драмы запустил новую рубрику «Тверской театр драмы глазами зрителей». Так как массовые мероприятия до сих пор запрещены, то артисты ТАТД ушли в отпуска до осени. Но и зрители, и актеры скучают друг по другу. А потому пока можно делиться друг с другом приятными воспоминаниями.

- Уважаемые зрители! Мы скучаем по вам и предлагаем поделиться театральными воспоминаниями. Публикуйте у себя на странице фото с посещения спектаклей Тверского театра драмы с хештегом #МоиФотоТАТД, а мы будем выкладывать их в соцсетях театра. «Остановись, мгновение! Ты прекрасно!»

Поделиться фотографиями можно в официальной группе ТАТД, например, Вконтакте.

«Доставка сказок»

С 3 мая Тверской театр юного зрителя предлагает новый онлайн-проект, рассчитанный на семьи с детьми – «Доставка сказок».

Акция делает первые шаги. И пока артисты ТЮЗа будут звонить на телефон и читать сказки детям, проходящим лечение в тверских больницах, а также слабовидящим детям, находящимся дома. Позже в проект планируют включать семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект был запущен совместно с Детской областной клинической больницей Твери. Но со временем его планируют расширять, так же как и детскую аудиторию.

Ребенок может выбрать сказку самостоятельно. В настоящее время в списке представлено 10 произведений разных жанров. Выбор рассчитан на детей разного возраста, в том числе и на подростков. Список литературы будет постоянно пополняться, а количество задействованных в проекте артистов тоже будет расти.

1. «Кафе птичий хвост» Бьёрн Рёрвик (Норвегия) 4 +

2. Серия книг «О мышонке Тиме» Анна Казалис (Италия) 3+

3. Волшебная карусель Кейт Вестерлунд (Америка) 6 +

4. «ПАКС» Сара Пеннипаркер (Америка) 6 +

5. «Приключения Васи Куролесова» Юрий Коваль (Россия) 0 +

6. «С неба падали старушки» Мария Рупасова (Россия) 6 +

7. «На белом листочке», «Круг», «Водные процедуры», «Я рисую человека» Наталия Волкова (Россия) 6 +

8. «История одного города» М.Е.Салтыков-Щедрин (Россия) 12+

9. «Конёк – горбунок» Петр Ершов (Россия) 6 +

10. «Тайна шепчущей мумии», «Тайна плачущего гроба», «Тайна хохочущей тени» Альфред Хичкок (Англия) 8 +

11. «Приключения девочки – детектива» Холли Вебб (Англия) 8 +

12. «Мой папа – птиц» Дэвид Алмонд (Англия) 7 +

13. «Разные колеса» Владимир Сутеев (Россия) 5 +

14. «Книга всех Вещей» Гюс Кейер (Голландия) 6 +

15. «У страха глаза велики» Народная сказка 3 +

16. «Мой дедушка был вишней» Анджела Нанетти (Италия) 8 +

17. «Зимняя сказка про ежика и медвежонка», «Как ежик с медвежонком приснились зайцу» 3+

18. «Одинокий ослик» Геннадий Цыферов (Россия) 3 +

ТЮЗ доставит сказку. Фото: ТЮЗ

КОНЦЕРТЫ

Тверская филармония приглашает на онлайн-мероприятия

Филармония продолжает серию онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ.

20 мая в 16.00 - «Вечер венской классики».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Дирижёр и солист – Мадат Худайберганов (скрипка), солистка – лауреат международных конкурсов Елизавета Малышева (фортепиано).

27 мая в 16.00 - «Орган. Классические параллели».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», Губернаторский камерный хор «Русский партес», художественный руководитель и дирижёр – Андрей Кружков, солист – победитель международных конкурсов Константин Волостнов (орган).

3 июня в 16.00 - «Флейтовый окрас».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», художественный руководитель и дирижёр – Андрей Кружков, солист – лауреат международных конкурсов Сергей Журавель (флейта).

Ссылки на YouTube канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Например, Вконтакте.

Филармония продолжает серию онлайн-трансляций. Фото: Цинист

МУЗЕИ

Юбилей Музея тверского быта

18 мая все музеи мира, в том числе и тверские, отметили свой профессиональный праздник - Международный день музеев. А для Музея тверского быта он стал двойным.

- У нас не только профессиональный праздник, но и день рождения нашего Музея, открытие которого состоялось 8 мая 1970 года. То есть нам ровно 50 лет! - написала на своей страничке Вконтакте заведующая Музеем тверского быта Елена Задонская.

В день праздника и в честь юбилея Музей тверского быта представляет вниманию посетителей рассказ о некоторых экспонатах из своей коллекции. Такой возможности провести экскурсию для огромной аудитории в удобное для каждого посетителя время ещё не было! Побывать на экскурсии можно, перейдя по ссылке Вконтакте.

У Музея тверского быта - юбилей. Фото: ТГОМ

«О чём молчат музейные предметы»

В день музеев Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» начал онлайн-проект «О чём молчат музейные предметы».

Поскольку у филиала нет своего сайта, акция стартует на персональной страничке в социальной сети Facebook. Именно там будут публиковаться рассказы об экспонатах музея.

И первым героем станет хранящийся в «Ставке Сталина» патефон. Но узнают пользователи не только о патефоне, но и о музыкальных пристрастиях Вождя Народов, Верховного главнокомандующего, председателя Государственного комитета обороны, генералиссимуса Иосифа Сталина.