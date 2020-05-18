Житель Тверской области без причины выстрелил в голову велосипедисту

18 мая стали известны подробности жестокого убийства в Кимрском районе Тверской области. Ранее сообщалось, что в конце апреля на дороге вблизи деревни Мерлино Кимрского района было найдено тело 48-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

По факту убийства было возбуждено уголовного дело. О подробностях которого и было сообщено сегодня СУ СК России по Тверской области.

- По уголовному делу в кратчайшие сроки выполнен значительный объем первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств убийства, в результате чего сотрудникам региональных УФСБ и УМВД России получены доказательства, свидетельствующие о причастности 18-летнего жителя города Кимры к совершению убийства, который был задержан по «горячим следам», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия днем 27 апреля 18-летний молодой человек вышел на тропинку, по которой ехал на велосипеде незнакомый ему мужчина, после чего просто так, без причины выстрелил ему в голову из пистолета. Пострадавший упал на землю, но нападавший на этом не остановился – 48-летнему мужчине он нанес многочисленные ножевые ранения в шею, после чего скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался.

Однако это не всё.

Напомним, несколькими днями ранее сообщалось о задержании 18-летнего террориста из города Кимры, который планировал планировал поджоги зданий органов государственной власти, а также вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Специалисты Федеральной службы безопасности изъяли у преступника бутылки с зажигательной смесью ("коктейль Молотова"), пистолет Макарова, переделанный из травматического, холодное оружие, средства связи и дневники, где были записи о готовящихся преступлениях.

По источникам «КП»-Тверь» это может быть одно и тоже лицо. Правда, следователи Твери этот факт не подтверждают: «Мы фигуранту вменяем только убийство. Другого дела по данному лицу в производстве регионального СК России нет».

Но и не опровергают…