У подозреваемого в подготовке терактов в Тверской области изъяли "коктейль Молотова" и мачете
12 мая сотрудниками Федеральной службы безопасности был предотвращен теракт в Кимрах Тверской области.
Сообщается, что был задержан 19-летний гражданин России. Молодой человек был причастен к подготовке поджогов зданий органов власти и вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также государственных служащих.
У задержанного нашли бутылки с зажигательной смесью ("коктейль Молотова"), пистолет Макарова, переделанный из травматического, холодное оружие, средства связи и дневники, где были записи о готовящихся преступлениях.
В настоящее время ведется следствие. Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по статьям 30, часть 1 и 205, часть 1 УК РФ.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
ФСБ Тверской области предотвратила теракт в городе Кимры.
ИСТОЧНИК KP.RU