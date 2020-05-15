Снятие режима ограничений в Твери: Правила для бань, кафе и салонов красоты

С 12 мая в Тверской области, как и по всей стране, завершился период нерабочих дней. Главы регионов, оценивая эпидемическую обстановку, принимают решения о поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий, которые находились на вынужденном отдыхе.

Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений.

Общими для любых предприятий и организаций являются следующие требования: обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками и антисептиками; соблюдение социальной дистанции между сотрудниками и посетителями; проветривание и дезинфекция помещений, дезинфекция всего оборудования; организация специального помещения для обеда; временное отстранение от работы людей с признаками ОРВИ и входящих в группы риска: старше 65 лет, беременных, имеющих хронические заболевания.

И если для некоторых организаций общими правилами всё и ограничивается, то к работе других есть специфические требования.

Бани: толпой не собираться, в бассейны не нырять

Если вас так и тянет поддержать замечательную традицию и пойти в баню, это сделать можно - в Тверской области бани открыты с 13 апреля. Но по рекомендациям Роспотребнадзора посетить местную терму можно только по предварительной записи. Заранее лучше не приходить - придётся стоять на улице, так как ждать назначенного времени внутри помещения запрещено.

Работники бани должны высчитать нормативы посещения, чтобы в помывочной люди не собирались плотнее, чем один человек на полтора квадратных метра.

Между сеансами должно проходить не менее 20 минут. За это время оборудование и инвентарь обязательно дезинфицируются, а помещения, имеющие окна, проветриваются.

Поплескаться в водичке, мечтая о недоступных ныне зарубежных курортах, посетителю не дадут - пользоваться купелями и бассейнами запрещено.

Спецодежда сотрудников, а также простыни, полотенца и прочее бельё для посетителей должны стираться каждый день.

Общепит: без банкетов и поминок

Сейчас кафе, рестораны, столовые и закусочные в Тверской области работают только на вынос. В период выхода из режима самоизоляции, согласно утверждённым

Роспотребнадзором правилам, разрешат открыть предприятия общепита площадью не более 50 кв. м. В обеденном зале должно быть не более пяти столов, а расстояние между ними - не менее 1 метра.

Массовые мероприятия типа банкетов или поминок будут запрещены. Посуду можно будет использовать одноразовую или многоразовую, но с условием её обязательной дезинфекции.

Если эпидемическая ситуация будет развиваться в положительном ключе и дальше, на следующем этапе (режим стабилизации) откроются рестораны и кафе с числом посадочных мест не более 20. Должны будут соблюдаться те же требования к дистанции: расстояние между столами не менее 1 метра. Массовые мероприятия разрешат при условии посадки за каждым столом по 1-2 человека.

При отсутствии новых случаев COVID-19 в регионе и наличии стойкой тенденции к снижению заболеваемости по стране, наступит так называемый штатный режим. Откроется весь общепит, и работать он будет по своим обычным правилам. Но персонал по-прежнему должен будет носить маски и перчатки, обеззараживать руки.

Парикмахерские: мастера в пижамах

Парикмахерские в Тверской области работают с 13 апреля. Роспотребнадзор настаивает: наводить красоту можно только по предварительной записи, дабы клиенты одного мастера не пересекались друг с другом. С момента ухода клиента должно пройти не менее 20 минут до приёма следующего. За это время проветривается помещение, дезинфицируются поверхности и инвентарь.

Пощебетать по-женски, сидя в парикмахерском кресле, будет с кем, но придётся напрячь связки: между посетителями, которыми занимаются разные мастера, должно быть не менее полутора метров дистанции.

Кстати, работникам парикмахерских и салонов красоты одной только маски недостаточно: они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты IV типа. Это пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор, а также перчатки, носки и тапочки. Всё это, кроме одноразовых масок, должно стираться ежедневно.

Вахтовики: обязательные анализы

За двое суток до отправки на вахту работник должен пройти лабораторное обследование на COVID-19. Если анализ будет отрицательным, он может отправляться работать.

Также сегодня не рекомендуется нанимать для вахтовой работы людей старше 65 лет.