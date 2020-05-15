В Твери решили посчитать соловьев и рассказать, где их послушать

Май – время пения соловьев. Первые волнующие переливы этой внешне незаметной птички в Твери услышали в первых числах последнего весеннего месяца.

А спустя пару дней была объявлена акция «Соловьиные вечера-2020», организатором которой традиционного выступает Союз охраны птиц России.

Суть акции в том, чтобы сообщать специалистам адреса, где вы услышали пение соловья. Орнитологи же по этим данным составят интерактивную карту, которая позволит собрать данные о численности этих птиц и привлечь внимание горожан к проблемам их охраны. Ведь соловей - показатель того, что данный участок экологически чист. Кстати, интерес к акции в стране очевиден: впервые она прошла в Воронеже в 1999 году, с 2000 года стала проводиться в Москве, а позднее - и в других российских городах. В прошлом году в ней приняли участие почти 50 городов. В Тверской области куратором акции в этом году выступает детский технопарк «Кванториум».

В областном центре у этих поющих птиц есть свои излюбленные места: это пойма Тьмаки, река Лазурь и лесополоса вдоль Октябрьской железной дороги (Южный парк). Ранее в этот список входил и парк «Воксал», однако после вырубки деревьев и кустарников в этом году певчие птицы туда не вернулись.

Кстати, присоединиться к акции и посчитать соловьев могут все желающие. Главное - соблюдать определенные правила. По итогу акции каждый ее участник сможет получить электронное свидетельство.

Данные принимаются на сайте (ищите в списке город Тверь).

Присоединяйтесь в акции! Фото: Вконтакте, из группы "Соловьиные вечера-2020"

КАК СЧИТАТЬ

- Найти место, где поют соловьи. В условиях пандемии можно сделать это в том числе не выходя из дома или на своем дачном участке;

- вечером на заходе солнца сосчитать певцов;

- записать адрес места, где поют соловьи: название города, название улицы, номер дома и корпуса. Если вы считаете птиц в парке - в какой части парка вы слышали соловьев (в северной, южной, центральной и т.п.) или вблизи какой просеки или аллеи (если они имеют названия);

- кратко описать место, где поет соловей: парк, палисадник около дома, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и т.п.;

- по возможности записать голос поющего соловья;

- поделиться своими сведениями через сайт Союза охраны птиц России «Соловьиные вечера»;

- если нет возможности отправить свои данные через соловьиный сайт, сообщите все вышеперечисленные сведения о поющих соловьях региональному координатору акции, не забыв указать свои фамилию, имя и отчество;

- если вашего города нет в списке городов-участников, присылайте свои сведения о поющих соловьях на электронный адрес Союза охраны птиц России mail@rbcu.ru с пометкой «Соловьиные вечера-2020».

Также организаторы акции акцентируют, что неплохо бы отметить, где именно сидят поющие птицы: какие кусты или деревья они облюбовали, есть ли рядом водоем.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы вдруг не знали или забыли: заливистые трели выводит именно самец. Тем самым он призывает самку и оповещает всех остальных, что место занято. Насколько долго соловей будет петь в одном месте, зависит от самочки. Если она оценила пение самца и останется с ним, то песня еще какое-то время будет радовать слушателей. В другом случае не осчастливленный самкой соловей через несколько дней поменяет место.