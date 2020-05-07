Накануне Дня Победы в Твери запели соловьи

7 Май 2020 2020-05-07T19:20:53+03:00

В Твери соловьев можно услышать на берегу Тьмаки и за Тверцой Фото: Ирина ТАРАСОВА

Изменить размер текста: A A

Природа живет по своим законам, и никакие вирусы не изменят хода жизни.

На днях в Твери запели соловьи. Несмотря на то, что птицы любят тихие, безлюдные места, услышать их можно и в черте города. Как правило, они выбирают заросли кустарника, в основании которого строят гнезда, и чаще всего рядом с водоемом.

В Твери красивые песни маленьких серых птичек нам удалось можно услышать на берегу Тьмаки в центре города и за Тверцой. А вот в парк Воксал, где в апреле вырубили кустарник и старые деревья, соловьи в этом году не вернулись. Хотя раньше это тихое место очень привлекало птиц.

Напомним, заливистые трели выводит именно самец. Тем самым он призывает самку и оповещает всех остальных, что место занято. Насколько долго соловей будет петь в одном месте, зависит от самочки. Если она оценила пение самца и останется с ним, то песня еще какое-то время будет радовать слушателей. В другом случае, не осчастливленный самкой соловей через несколько дней поменяет место.

Соловьи запели в Твери.Природа живет по своим законам, и никакие вирусы не изменят хода жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU