2020-05-07T17:11:15+03:00
Общество

Таблички в память о расстрелянных поляках демонтировали со здания медуниверситета в Твери

Памятные доски сняли по требованию прокуратуры как незаконно установленные
Виктория ТУШКОВА
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С 90-х годов таблички располагались на здании медицинского вуза справа от входа, сразу за первым окном.С 90-х годов таблички располагались на здании медицинского вуза справа от входа, сразу за первым окном.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Со здания Тверского медуниверситета 7 мая 2020 года сняли две мемориальные таблички в память о расстрелянных в 1940 году поляках. Место, где располагались памятные доски, замазано свежей краской.

Таблички демонтировали по представлению Прокуратуры Центрального района Твери, которое было вынесено в адрес руководства вуза в конце 2019 года. Напомним, на здании медуниверситета, это дом № 4 по улице Советской, с правой стороны от центрального входа были установлены две таблички. Первая - «В память о замученных». Она сообщала о том, что в 30 - 50-е годы ХХ века в здании располагалось Управление НКВД СССР по Калининской области и внутренняя тюрьма. Вторая табличка на польском и русском языках призывала сохранить память о расстрелянных в 1940 году поляках из Осташковского лагеря НКВД (он располагался на селигерском острове Столобный, в зданиях ныне действующего монастыря Нилова пустынь).

Так выглядели мемориальные доски. Фото: tvernews.ru

Так выглядели мемориальные доски. Фото: tvernews.ru

Проанализировав архивные документы, прокуратура не нашла подтверждений тому, что в доме № 4 по улице Советской действительно расстреливали поляков, этапированных из Ниловой пустыни. А значит, табличка находится на здании незаконно.

- Мы проводили проверку, пытались установить возможные источники, какую-либо информацию, подтверждающую законность расположения этой мемориальной доски и факты, изложенные на ней, - сообщил в декабре 2019 года «КП»-Тверь» первый заместитель прокурора Центрального района Твери Эльвин Байдин. - Но нам этого сделать не удалось. По данной причине и было принято решение о необходимости демонтажа этой доски.

Относительно доски «В память о замученных» в прокуратуре сообщили, что она просто установлена не на том здании. То ли произошла путаница в официальных бумагах, то ли нумерация домов когда-то менялась, но, согласно документам, а именно решению исполкома Совета народных депутатов, данная мемориальная доска должна находиться на здании № 2, а не № 4.

Место, где располагались памятные доски (справа от окна), закрасили свежей краской. Фото: Виктория ТУШКОВА

Место, где располагались памятные доски (справа от окна), закрасили свежей краской.Фото: Виктория ТУШКОВА

Руководство медуниверситета относительно решения прокуратуры никаких комментариев не давало. Да, в общем-то, оно и понятно - это вопрос прокуратуры и тех, кто устанавливал в 90-х годах таблички, но никак не вуза.

Сторонники версии, что поляков в 1940 году в здании медуниверситета на Советской,4 действительно расстреливали, в основном опираются на показания генерал-майора Дмитрия Токарева, бывшего в те годы начальником Калининского областного НКВД. Отсутствие каких-либо подтверждающих документов они объясняют тем, что информация о расстрелах уничтожалась, согласно инструкции наркома внутренних дел СССР Николая Ежова.

Противники версии расстрелов, в свою очередь, опираются на выводы других исследователей «Катынского дела», которые считают расстрелы спланированной исторической ложью. В частности, упоминают, что на Западной Украине были найдены личные жетоны польских полицейских, которые считались расстрелянными в Калинине в 1940 году и захороненными в Медном. А также апеллируют к выводам американского ученого Гровера Ферра, который, исследуя события тех лет, пришёл к выводу, что фашистская Германия, а не Советский Союз виновна в расстрелах поляков.

К слову, никто из тверских историков этот вопрос комментировать не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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