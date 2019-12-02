Под тенью тоталитаризма: Мемориальные таблички о замученных в застенках НКВД хотят вырвать из стены медуниверситета Твери

Прокуратура Центрального района Твери выписала представление (документ о выявленных нарушениях) в адрес руководства Тверского медицинского университета о незаконности размещения на стенах одного из университетских зданий двух мемориальных досок. Речь идёт о табличках, установленных на доме №4 по улице Советской.

Первая — «В память о замученных». Она напоминает о том, что в 30 – 50-е годы ХХ века в этом здании располагалось управление НКВД СССР по Калининской области и внутренняя тюрьма. Вторая табличка призвана сохранить память о расстрелянных поляках из Осташковского лагеря НКВД. Надпись на ней выбита на двух языках - польском и русском. Русскоязычная часть гласит: «Памяти поляков из лагеря «Осташков», убитых НКВД в Калинине. Ради предостережения мира. Катынская семья».

Известно, что именно у нас, в Калининской области на селигерском острове Столобный, в зданиях мужского монастыря Нилова Пустынь (сегодня действующего) располагался самый большой в СССР лагерь для содержания польских военнопленных. Поляков начали свозить туда в 1939-м. Из этого лагеря весной 1940 года они были этапированы для расстрела в калининскую тюрьму НКВД, а затем захоронены под селом Медное.

Те самые доски. Фото: tvernews.ru/

Поскольку документальных материалов о происходящем сохранилось мало, а сама ситуация не раз была притянута во всевозможные идеологические дискуссии, споры о том, как и где произошёл расстрел и последующее захоронение поляков, сколько их было, не затихают до сих пор. Фактически полное документальное подтверждение имеет факт отправки польских пленных в Калинин: обнародованы списки на отправку пленных из Осташковского лагеря для рассмотрения их дел «особым совещанием» в калининском НКВД. Информация о последующих расстрелах строится преимущественно на показаниях генерал-майора Дмитрия Токарева, бывшего в те годы начальником калининского областного НКВД.

Почему демонтаж?

За комментарием по данному вопросу «КП»-Тверь» обратилась к инициатору снятия табличек - прокуратуре Центрального района Твери.

- Относительно первой из досок, «В память о замученных», вряд ли может быть какая-либо дискуссия. Доска располагается на здании №4 по улице Советской, в то время как документально, по решению исполкома Совета народных депутатов, данная мемориальная доска должна находиться на здании №2, - сообщил первый заместитель прокурора Центрального района Твери Эльвин Байдин.

Вероятно, что-то перепутали составители того документа, распорядившись установить табличку не на той стене. Эта техническая ошибка и послужила основанием для признания установки доски на доме №4 незаконным. Понятно, что проблема эта формальная и решить её, при желании, можно довольно быстро.

В отношении второй таблички своё решение в прокуратуре объясняют именно отсутствием исторических доказательств расстрела поляков в бывшем здании областного НКВД.

- Мы проводили проверку, пытались установить возможные источники, какую-либо информацию, подтверждающую законность расположения там данной мемориальной доски и фактов, изложенных на ней, - продолжил Эльвин Байдин. - Но нам, к сожалению, этого сделать не удалось. По данной причине и было принято решение о необходимости демонтажа этой доски, о чём руководству Тверского государственного медицинского университета было выдано представление.

Расстреливали в этом здании?

Своим видением этой проблемы с «КП»-Тверь» поделился член правления тверского отделения международного исторического общества «Мемориал» журналист Игорь Мангазеев.

- По результатам первых раскопок, произведённых в 91-м году, а также благодаря другим свидетельствам, я считаю, что не только Медное было местом захоронения поляков и не только бывшее здание управления НКВД - местом их расстрела, - рассказал Игорь Мангазеев. - Это было сложно даже чисто технически - расстрелять в этом помещении минимум двести человек в сутки и отправить их на захоронение. Кроме того, у меня есть свидетельства того, что на территории тверского СИЗО-1 в момент постройки находили фрагменты польских мундиров. Об этом рассказал мне Станислав Дударев, капитан внутренней службы, который работал в СИЗО-1. Поэтому я предполагаю, что расстреливали поляков не только на территории здания НКВД, а хоронили в том числе и на территории наших городских и пригородных кладбищ - например на Волынском или кладбище Неопалимой Купины, тому есть косвенные свидетельства из воспоминаний жителей Калинина.

Поэтому в том, что расстрелы производились в том числе и в здании калининского НКВД, Игорь Мангазеев уверен.

- Студентам, наверное, не очень приятно видеть эти доски и учиться в месте, бывшим местом расстрела пленных, но расстрелы там были. Конечно, такое количество поляков, как обычно везде указывается, там убито быть не могло, но о том, что в здании их действительно расстреливали, свидетельствовал бывший начальник областного НКВД Дмитрий Токарев. Не верить этому чекисту я не вижу оснований. К тому же не забывайте о том, что работала инструкция, подписанная в своё время Николаем Ежовым (нарком внутренних дел СССР в 1936-1938 годах - Ред.), о том, что информация о расстрелах и захоронениях должна быть засекречена. Документы просто уничтожались, документальных свидетельств уже никто не найдёт, - убеждён Игорь Мангазеев. - К тому же с сохранившимся документом, этапными списками, согласны как сторонники версии расстрела, так и противники. Что касается оспариваемых списков в табличках на мемориальном комплексе «Медное», то не забывайте: он несёт в первую очередь ритуальную функцию и служит для отправления ритуалов, для памяти. Там же не только польские офицеры - военнопленные захоронены. Там лежат этнические поляки - советские граждане, политически репрессированные, могут быть и другие граждане, проходившие по уголовным статьям… А на здании университета мемориальная табличка, безусловно, должна быть.

Что дальше?

Представление прокуратуры - ещё не основание для того, чтобы доски снять. Как сообщили «КП»-Тверь» в отеле информации и аналитики администрации Твери, 29 ноября на заседании городской комиссии по топонимике была рассмотрена просьба медуниверситета объяснить законность нахождения этих мемориальных досок.

- Известно, что мемориальная доска «В память о замученных» установлена по решению Исполкома Тверского городского Совета народных депутатов от 09.09.1991 № 372. Мемориальная доска «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине» установлена по инициативе Польского общества «Катынская семья» в 1992 году, - сообщает отдел информации и аналитики администрации Твери. - В адрес Государственного архива Тверской области направлен запрос о предоставлении соответствующих копий правовых актов.

Пока городские чиновники ответа от архива не получили, но обещают, что как только документы будут у них, университету дадут ответ на три вопроса: о наличии документов, регламентирующих установку досок, о правилах установки и демонтажа мемориальных досок, а также о том, менялась ли нумерация зданий комплекса Тверского медуниверситета.

Так что дальнейшая судьба этих табличек пока весьма туманна.