«Наступает время, когда нельзя бояться и лениться!» - Жителей Твери призывают бесплатно брать участки для огородов

Ситуация с пандемией разделила людей на два лагеря. Кто-то от страха замкнулся и ушел в себя, а кто-то ищет выходы всеми возможными способами и призывает к действию.

На днях в соцсетях появилось эмоциональное объявление главы Каблуковского сельского поселения Георгия Четвёркина: «Граждане Каблуково и примкнувшие к ним горожане! Мы предвидим тяжелый год. Не потому, что болезнь страшна, а потому, как ее малюют. Но есть будет хотеться всем. Поэтому призываем вас надеяться только на себя и свои руки.

Каблуковское поселение настойчиво предлагает вернуться обратно на землю, перестать надеяться на «дядю», и начать заниматься блогерством исключительно, имея свои огород. С этой целью мы сформировали участок площадью 1 га (пока) в поселке Савватьево и готовы его предоставить желающим для организации своего огорода. По 6-8 соток. Помощь с распашкой и семенами гарантируем. Сами накормим себя!»

Такие объявления уже висят в Савватьево. Фото: Георгий Четвёркин

НАДЕЙТЕСЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ!

Признаться, первой моей мыслью было, что это шутка. И только потом, подумав, поняла, что я отношусь к той самой категории горожан, у которой нет ни дачи, ни куска земли. А значит, в голодные времена буду в списках первая. Поэтому решаю узнать все детали.

Георгий Четвёркин ответил почти сразу: время такое, телефон всегда под рукой. С первых фраз понимаю, что он совсем не шутил.

- Это не эмоции. Это реальная жизнь меня научила. Все мы помним трудные 80-е, 90-е годы. Плюс сам я из небогатой семьи. Так что через многое пришлось пройти. Все свое детство провел на огороде в Кимрах и не считаю зазорным работать руками. И сейчас у меня такое ощущение, предчувствие, если хотите, что если данная ситуация с вирусом и самоизоляцией продлится, то выиграют только те, кто рассчитывает на себя.

Причина таких мыслей? Много людей сегодня находится в кредитной зависимости. Они привыкли жить хорошо, а сейчас складывается не совсем благоприятная ситуация в экономике. Для того, чтобы купировать эти риски, людям следует побеспокоиться о том, чтобы было что есть осенью.

- Вы уверены, что сложности будут?

- Факт, что наша экономика сильно зависит от ситуации с нефтью. Падение настолько серьезное, что не обеспечивается приток денег в экономику. Уже сейчас у нас копится задолженность по налогам у физических лиц. Мы понимаем, что люди, может, и хотели бы погасить долги по налогам, но у них это не получается, потому что нет денег. Плюс, как я уже сказал, у многих существуют кредитные обязательства. Ко мне уже приходили несколько человек из Савватьево с просьбой помочь. А мы бы и рады были помочь, но только помочь нечем! Как руководитель звероплемзавода «Савватьево» скажу, что ситуация на международном рынке пушнины сейчас крайне плохая: границы закрыты, аукционы отменены и переносятся по срокам. А это означает, что мы сегодня - небольшая надежда для наших жителей. Поэтому я и призываю людей не надеяться ни на кого.

Огород поможет выжить, но только на него, конечно, надеяться нельзя. Фото: Георгий Четвёркин

ЗЕМЛИ НЕ ЖАЛКО, ТЕМ БОЛЕЕ В ТАКОЕ ВРЕМЯ

- Вы призываете брать землю и горожанам. Вам не жалко своей земли для них?

- Не жалко. У нас достаточно много земли без хозяина. Она не обрабатывается в должной степени, кое-где даже зарастает. И это не только у нас, а в любом поселении. Мы не собираемся ее отчуждать, это будет временное пользование до тех пор, пока продлятся тяжелые времена. Может быть, год-два… Таким образом, мы хотели бы одновременно решить два вопроса. С одной стороны, ее обработать, с другой - дать возможность людям обеспечить себе пропитание.

- Что можно будет выращивать?

- Картошку, капусту, морковь – все, что идет в суп, эдакий «суповой набор». С семенами мы поможем, обещаю. Мы в этом плане опытные. С 2014 года у нас была Программа развития личных подсобных хозяйств. В 2015 году мы с ней даже участвовали в конкурсе лучших муниципальных практик и победили на федеральном этапе. У сельхозакадемии, у крупных поставщиков мы тогда покупали оптом семена за счет денег инвесторов и раздавали жителям, которые использовали их для посадки. В свое время нам очень помогала и Светлана Максимова (депутат Госдумы – Ред.), например, с саженцами многолетних растений. Кто-то привез нам яблони, кусты, клубнику. Мы и это раздавали. Потом пришла очередь птицы… Так что мы всему научим даже городских.

ГЛАВНОЕ ЗАПИСАТЬСЯ

- После размещения объявления в соцсетях прошло несколько дней. Кто-то уже обратился к вам?

- Да, уже подходят, спрашивают, кому писать заявления. Я сразу отправляю в администрацию и даю контакты. Пока, правда, это интересно только нашим местным. Городских заявок еще нет. Сейчас мы формируем списки, чтобы понять спрос. Только потом будем определять, какие земли можно будет предоставить для данного рода деятельности. Все, конечно, бесплатно. Приезжайте и работайте. Нет своей машины, не переживайте, до нас три раза в день ходит 201 автобус.

- Если землю захотят взять те, кто никогда на ней не работал. Поможете советом?

- У нас нормальные люди живут, понимающие и активные. Раз уж семена дадим, то и без рекомендаций не оставим. Срок посадки у нас запланирован на май. Обычно наши люди это делают на Николу. Традиции чтим. Нам без этого на земле не выжить.

- И еще, вы действительно считаете, что именно в огороде сейчас спасение?

- Не совсем так. Огород поможет выжить, но только на него, конечно, надеяться нельзя. Это лишь одна из мер, и ее надо принимать, если чувствуешь, что можешь потерять работу. А так надо переучиваться, искать другую занятость. Но ни в коем случае сейчас нельзя лениться и чего-то бояться. Впереди такое время, что ты или выживешь, или нет. Хорошо, если помощь будет, а если нет? Поэтому сегодня пришло время думать не только о том, чтобы засеивать огород, но и о том, чтобы начать разводить скотину, начинать что-то делать своими руками. И ни в коем случае не надеяться ни на кого и даже на Четвёркина.

НА ЗАМЕТКУ

Хотите землю для огорода?

Телефон администрации Каблуковского сельского поселения: 8(4822)382648.

Контактное лицо - Глава администрации Дмитрий Кирданов.