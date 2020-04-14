В Вязьме Смоленской области из 86 постояльцев дома-интерната для престарелых коронавирус подтвердился у 34 человек

В Вязьме Смоленской области последние сутки руку держат на пульсе все службы. Причина: в воскресенье 12 апреля у 86 жильцов дома-интерната для престарелых и инвалидов появились симптомы коронавирусной инфекции.

Город тут же закрыли на карантин. Здесь же развернули оперативный штаб, чтобы не допустить распространения вирусной угрозы. По всему городу стали проводится мероприятия по дезинфекции.

Что касается дома-интерната, то жильцов расселили на две половины, изолировав, таким образом, здоровых людей. Часть пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус, при этом госпитализировали в инфекционный корпус Вяземской ЦРБ.

14 апреля стали известны и первые подробности. В частности, глава Вяземского района Инна Демидова отметила, что все 356 человек (постояльцы и сотрудники учреждения) были обследованы. Особое внимание было приковано к тем, у кого проявились симптомы заболевания. После повторных анализов у 86 жильцов COVID-19 подтвердился у 34 человек. Напомним, среди них не только пожилые постояльцы (которые находятся в особой группе риска – Ред.), но и сотрудники учреждения (врачи, медсестры и др.).

Информацию об этом подтверждает и городская администрация.

- Из 86 анализов, которые были отправлены на повторный анализ, пока подтвердились 34 пробы.

Однако, в сложившейся ситуации сообщается, что на 250 пожилых людей в доме-интернате осталось всего пять медсестер. В связи с этим в группе «Милосердие» в соцсети появился клич о сборе отряда волонтёров.

- Нам срочно нужны волонтеры-добровольцы, готовые ехать трудиться в дом престарелых в Вязьме, на две недели, вахтовым методом, с проживанием там же. Нужно много. Мы обучим и сделаем все, чтобы обеспечить средства защиты. Поликлиника поможет с оперативным оформление медкнижек и сдачей теста. Будем все время поддерживать и выплатим достойную оплату. Из персонала остались пять медсестер и восемь нянечек. На 250 пожилых и инвалидов, из которых минимум 86 положительные. Директор и замдиректора больны. Сейчас в доме престарелых только сестры и нянечки героически держат оборону. Но силы их на исходе, — пишет Елизавета Олескина.

Напомним, версий о том, как постояльцы смогли заразиться несколько. Одна из них, что сотрудник Дома-интерната (предположительно врач-терапевт) вернулся из Вьетнама, после чего вышел на работу. Сначала симптомы почувствовал он сам, потом их заметили и у проживающих в доме-интернате. В настоящее время он находится в Смоленске, в ГКБ №1. В его отношении Роспотребнадзор проводит проверку.

Таким образом, на 10.30 утра 14 апреля в Смоленской области, согласно оперативных данным, число зараженных коронавирусом составляет 55 человек. При этом один пациент скончался, еще один – выздоровел.