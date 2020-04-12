2020-04-12T21:43:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Вязьма в Смоленской области закрыта: Коронавирус подозревают у 86 человек из дома-интерната для престарелых и инвалидов

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
По предварительным данным, под подозрением на вирус - 86 человекПо предварительным данным, под подозрением на вирус - 86 человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

День 12 апреля для города Вязьмы Смоленской области выдался тревожным. В настоящее время здесь подозревают, что коронавирусной инфекцией заразились сразу 86 человек. И все из дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В связи с возможной угрозой массового заражения и распространения коронавирусной инфекции власти города закрыли въезд и выезд на территорию Вязьмы. Согласно поправкам к Указу губернатора «О введении режима повышенной готовности» с 18 часов 12 апреля до полуночи 30 апреля въезд и выезд на территорию Вязьмы для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) в границах города закрыт.

О том, как инфекция попала, по сути в закрытое учреждение, где находятся в основном пожилые люди (входящие в группу риска!), версий несколько. Одна из них: сотрудник дома-интерната вернулся из Вьетнама и вышел на работу. В связи с этим с 10 апреля учреждение было закрыто на изоляцию. Однако через некоторое время симптомы инфекции проявились сразу у нескольких людей.

После этого в Вязьме забили тревогу. Уже с утра 12 апреля в город приехала главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова и ряд специалистов. В городе прошло экстренное совещании с участием губернатора Алексея Островского.

В доме-интернате тест на коронавирусную инфекцию за сегодняшний день прошли 306 человек, в список которых входят и жильцы интерната, и персонал.

Согласно последним новостям пресс-службы областной администрации «положительный результат зафиксирован у одного человека. По предварительным данным, под подозрением на вирус - 86 человек. Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов», — комментирует заместитель губернатора Полина Хомайко.

В связи со сложившейся ситуацией всех жильцов интерната расселили. В одной части заведения находятся те, у кого симптомы болезни не наблюдаются. В другой – у кого предварительный диагноз подтвердился. Что касается сотрудников с подозрением на инфекцию, то они действительно отправлены домой на самоизоляцию.

Свою помощь учреждению уже предложили сотрудники МЧС и Смоленский медуниверситет. Что касается местной больницы, Вяземской ЦРБ, то в случае необходимости она может предоставить 28 коек, которые уже развернуты. А вот количество аппаратов ИВЛ планируется пополнить. На сегодня их здесь всего шесть.

Решен и вопрос с едой. Её для дома-интерната будут готовить за его пределами и доставлять в одноразовой посуде.

Однако неопределенность ситуации заключается в том, что это могут быть далеко не все цифры заразившихся. Дом-интернат имеет широкий круг контактных лиц. Сейчас идет проверка организаций и лиц, кто мог общаться с заболевшими. У них также будут взяты анализы на COVID-19, после чего рекомендован режим самоизоляции.

Что касается жителей Вязьмы и Смоленска, то они надеются, что ситуация не будет развиваться по печальному сценарию:

- Очень надеемся, что не будет масштабного заражения. Дай Бог всем здоровья! – отмечается в многочисленных сообщениях в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 13 апреля 2020 года: новых инфицированных нет, Удомля закрыта, ряд запретов продлено, а некоторые отменены
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 13 апреля - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда. Как грипп или простуда
Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев прокомментировал, почему коронавируса не стоит бояться [видео]
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
Новости 24
506 человек в Тверской области покинут ветхое жильё
В Твери 13 апреля усилится шквалистый ветер
Сын сорвал с шеи 63-летней мамы золотую цепочку и убежал
Профилактические меры в Твери от коронавируса: какие запреты продлены и на какой срок
Удомля в Тверской области закрывается для въезда не проживающих там граждан, в целях профилактики коронавируса
Коронавирус в Тверской области: новых заболевших на 12 апреля в регионе нет
Два ДТП с участием двухколёсных средств произошли в Тверской области
На лица памятников в Твери надели медицинские маски
Мусоровоз в Твери протаранил иномарку
В АЗС под Тверью въехала машина и сбила охранника
Уникальные клапаны для аппаратов искусственной вентиляции лёгких изготовили бизнесмены в Тверской области
На Максатиху, Тверской области, выпал обильный снег
Больницы в Тверской области для больных коронавирусом: в каких районах открыты
Профилактические меры в Твери от коронавируса: Роспотребнадзор продолжает тестировать пациентов