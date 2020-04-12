Вязьма в Смоленской области закрыта: Коронавирус подозревают у 86 человек из дома-интерната для престарелых и инвалидов

День 12 апреля для города Вязьмы Смоленской области выдался тревожным. В настоящее время здесь подозревают, что коронавирусной инфекцией заразились сразу 86 человек. И все из дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В связи с возможной угрозой массового заражения и распространения коронавирусной инфекции власти города закрыли въезд и выезд на территорию Вязьмы. Согласно поправкам к Указу губернатора «О введении режима повышенной готовности» с 18 часов 12 апреля до полуночи 30 апреля въезд и выезд на территорию Вязьмы для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) в границах города закрыт.

О том, как инфекция попала, по сути в закрытое учреждение, где находятся в основном пожилые люди (входящие в группу риска!), версий несколько. Одна из них: сотрудник дома-интерната вернулся из Вьетнама и вышел на работу. В связи с этим с 10 апреля учреждение было закрыто на изоляцию. Однако через некоторое время симптомы инфекции проявились сразу у нескольких людей.

После этого в Вязьме забили тревогу. Уже с утра 12 апреля в город приехала главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова и ряд специалистов. В городе прошло экстренное совещании с участием губернатора Алексея Островского.

В доме-интернате тест на коронавирусную инфекцию за сегодняшний день прошли 306 человек, в список которых входят и жильцы интерната, и персонал.

Согласно последним новостям пресс-службы областной администрации «положительный результат зафиксирован у одного человека. По предварительным данным, под подозрением на вирус - 86 человек. Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов», — комментирует заместитель губернатора Полина Хомайко.

В связи со сложившейся ситуацией всех жильцов интерната расселили. В одной части заведения находятся те, у кого симптомы болезни не наблюдаются. В другой – у кого предварительный диагноз подтвердился. Что касается сотрудников с подозрением на инфекцию, то они действительно отправлены домой на самоизоляцию.

Свою помощь учреждению уже предложили сотрудники МЧС и Смоленский медуниверситет. Что касается местной больницы, Вяземской ЦРБ, то в случае необходимости она может предоставить 28 коек, которые уже развернуты. А вот количество аппаратов ИВЛ планируется пополнить. На сегодня их здесь всего шесть.

Решен и вопрос с едой. Её для дома-интерната будут готовить за его пределами и доставлять в одноразовой посуде.

Однако неопределенность ситуации заключается в том, что это могут быть далеко не все цифры заразившихся. Дом-интернат имеет широкий круг контактных лиц. Сейчас идет проверка организаций и лиц, кто мог общаться с заболевшими. У них также будут взяты анализы на COVID-19, после чего рекомендован режим самоизоляции.

Что касается жителей Вязьмы и Смоленска, то они надеются, что ситуация не будет развиваться по печальному сценарию:

- Очень надеемся, что не будет масштабного заражения. Дай Бог всем здоровья! – отмечается в многочисленных сообщениях в соцсетях.