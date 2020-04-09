2020-04-09T16:33:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Тверской области: пожилые люди могут выписать рецепт на любое лекарство, не выходя из дома

Рассказываем, как в режиме самоизоляции в Тверской области получить лекарства пенсионерам и людям с заболеваниями, требующими длительного лечения
Виктория ТУШКОВА
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Пока не наладится эпидемическая обстановка, пенсионерам лучше не ходить по регистратурам, поликлиникам и больницам. Для собственного же блага.Пока не наладится эпидемическая обстановка, пенсионерам лучше не ходить по регистратурам, поликлиникам и больницам. Для собственного же блага.Фото: Алексей ФОКИН
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Как известно, наименее защищены перед коронавирусом и его осложнениями люди старшего поколения: у них хуже иммунитет, есть хронические заболевания. Поэтому именно им особенно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и не покидать своих квартир, пока не стихнет пандемия.

Тем более не стоит сейчас пожилым людям ходить по поликлиникам и больницам. Для того чтобы минимизировать такие визиты, Минздрав Тверской области ранее уже объявил, что льготные лекарства пенсионеры могут выписывать, не выходя из дома. Для этого им нужно просто вызвать на дом врача. Участковый терапевт выпишет рецепт сразу на три месяца.

К сожалению, далеко не все препараты, необходимые людям старшего поколения, внесены в льготный список. Кроме жизненно необходимых лекарств пенсионеры принимают и другие рецептурные пилюли. Как же быть с рецептами на них и придётся ли пожилому человеку идти на приём к врачу, когда закончится очередная пачка? Ответы на эти вопросы «КП»-Тверь» дали специалисты областного Минздрава.

Какие лекарства может выписать пенсионер, вызвав врача на дом?

Любые, необходимые ему по медицинским показаниям, как льготные, так и не входящие в эту категорию. Все лекарства сейчас выписывают на три месяца вперёд.

Кто ещё может вызвать врача на дом, чтобы получить необходимый рецепт?

Этим правом могут воспользоваться не только пенсионеры. Любые необходимые лекарства, вызвав врача на дом, могут выписать инвалиды первой группы, дети-инвалиды и граждане с заболеваниями, требующими длительного курса лечения.

Хватает ли врачей, которые ходят на подобные вызовы?

По информации Министерства здравоохранения Тверской области, на сегодняшний день врачей для обслуживания вызовов достаточно.

Чтобы медики могли справиться с нагрузкой, в поликлиниках и больницах временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи, проведение профосмотров и диспансеризации. Областной Минздрав рекомендует обращаться в больницы и поликлиники только за экстренной медицинской помощью. А при плохом самочувствии или повышении температуры - вызывать врача на дом или звонить в «скорую».

Можно ли купить лекарства, не посещая аптеки?

«КП»-Тверь» настоятельно рекомендует именно так и делать всем людям старшего поколения и тем, чьё здоровье ослаблено. Для этого есть несколько вариантов: попросить родственников или знакомых, сделать заказ через интернет-аптеку, оказывающую услугу курьерской доставки, или прибегнуть к помощи волонтёров и соцработников.

Оставить заявку на волонтёрскую помощь можно по телефонам Тверского регионального штаба федерального добровольческого проекта «МыВместе»: 8-800-600-31-99 и 8-800-302-28-69, или по телефону федеральной горячей линии 8-800-200-34-11. Добровольцы доставляют продукты, лекарства и медицинские препараты, а также оказывают консультационную и психологическую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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