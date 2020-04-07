2020-04-07T19:29:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области обстановка находится под полным контролем: губернатор Игорь Руденя о ситуации с распространением коронавируса в регионе

На заседании областного правительства 7 апреля утвердили список системообразующих предприятий региона, которые продолжат функционировать и не уйдут на временный отдых
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор провёл заседание без маски. Фото: ПТОГубернатор провёл заседание без маски. Фото: ПТО
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Собравшиеся на очередное заседание правительства региона чиновники внешне разделились на две группы: тех, кто в масках, и тех, кто без масок. Губернатор Игорь Руденя был без маски. Она главе региона, впрочем, и не нужна. Игорь Руденя сидит в некотором отдалении от всех — во главе стола.

– В Тверской области обстановка находится под полным контролем, – сразу объявил губернатор, конечно, имея ввиду эпидемиологическую ситуацию.

Игорь Руденя поблагодарил за чёткую работу все надзорные и контролирующие службы и ведомства.

– В соответствии с Указом Президента Российской Федерации сегодня мы рассматриваем перечни системообразующих предприятий Тверской области регионального и муниципального значения. В перечни включено более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек. Эти предприятия смогут продолжить производственную деятельность, при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, – сообщил главную на сегодня новость Игорь Руденя.

Как уточнил заместитель председателя областного правительства, министр экономического развития Иван Егоров, всего продолжит работу 220 предприятий.

– Общая годовая выручка этих организаций – 339,7 млрд рублей, вместе они дают почти 40% регионального валового продукта, – отметил Иван Егоров. – Поэтому так важна работа по обеспечению их поддержки в сложный эпидемиологический период.

Больше всего в перечне системообразующих предприятий оказалось машиностроительных и металлообрабатывающих производств – 54. На втором месте по численности – пищевая промышленность – 40. На третьем – предприятия лесной, деревообрабатывающей и бумажно-целлюлозной промышленности, всего – 27. Также в список вошли компании медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной и химической промышленности, производства стройматериалов, мебели, сельскохозяйственные предприятия, организации в сфере логистики и туризма.

Системообразующими в целом для региона определены 146 компаний (критерии: больше 100 работников или выручка от 1 млрд рублей), для муниципалитетов – 74 предприятия (от 50 до 100 работников или значимость для муниципалитета). Всего на попавших в перечень предприятиях работает чуть больше 65 тысяч человек — это 10,6% всех занятых граждан в регионе.

Среди крупнейших производств, вошедших в список – ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчерин», ПАО «Электромеханика», ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»,ООО «Паулиг Рус», ООО «Коралл» и другие.

Работа на всех предприятиях будет вестись с соблюдением всех необходимых правил эпидемиологического периода. Сотрудники должны будут проходить антивирусный контроль, обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, будет организована регулярная дезинфекция и т. д.

Министерства регионального правительства и муниципальные власти будут вести постоянный мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих предприятий. В случае необходимости им окажут господдержку: антикризисные меры федерального и регионального уровней, административная, кадровая помощь и поддержка в ресурсоснабжении.

Иван Егоров также напомнил всем на заседании, что для поддержки тверского бизнеса в регионе утверждено снижение налоговой ставок для предприятий и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в зоне риска, в 3 раза. Введены и другие меры поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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