Построить дом: Быстро, технологично, дешево

Как быстро и недорого построить теплый, красивый и надежный дом? Ответ на этот вопрос известен мостостроителям. Ничего удивительного: стройматериалы, используемые в строительстве мостов, действительно надежны и универсальны. А мостостроители, занимающиеся производством стройматериалов собственной марки, отвечают за качество вдвойне.

О том, как технологии, испытанные при возведении мостовых сооружений, могут пригодиться в гражданском строительстве, «КП»-Тверь» побеседовала со специалистами строительной компании и производителя сухих смесей и несъемной опалубки ООО «Вектор».

- Как ваши технологии и материалы могут пригодиться для строительства домов и иных сооружений?

- Универсальный способ, используемый как в многоэтажном, так и в частном строительстве, - технология несъёмной опалубки. С помощью несъемной опалубки из стеклофибробетона можно возвести как фундамент, так и стены. Преимущества несъемной опалубки неоспоримы: она позволяет вести работы при различных погодных и температурных условиях, даже в мороз; сборка опалубки занимает минимум времени и технологически проста; для работы не потребуется привлекать тяжелую технику; опалубка позволит вмонтировать в каркас здания коммуникации, а также обеспечит высокий уровень тепло- и звукоизоляции.

Использование несъемной опалубки существенно упростит будущие отделочные работы.

- Чем хороши для гражданского строительства сухие смеси «HardBridge» производства ООО «Вектор»?

- Сухие строительные смеси «HardBridge» обеспечивают комплексный подход к организации ремонтных и строительных работ. Специалистами компании разработаны уникальные составы самого разного назначения: шпаклевочные и гидроизоляционные смеси, штукатурка, инъекционные смеси и другие материалы, облегчающие ремонт и строительство.

Смеси «HardBridge» очень быстро затвердевают и подходят как для внешних, так и для внутренних отделочных работ. Разнообразие видов и функционала позволяет подобрать идеальный вариант под условия строительства: морозопрочность, скорость высыхания, водонепроницаемость, прочность и многие другие.

И еще один важный сегодня момент: как производитель, ООО «Вектор» удерживает низкие цены на весь ассортимент. На оптовые покупки действуют особо приятные предложения.

Это первый вопрос, возникающий, когда люди задумываются о строительстве домика на даче или улучшении собственных жилищных условий.

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве.

· Также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома;

· возможность возведения монолитного здания при температуре ниже нуля: бетон можно заливать, пока на улице меньше -10°;

· скорость строительного процесса, так как сборка опалубки занимает минимум времени, а значит, и вся работа пройдет относительно быстро;

· отсутствие необходимости в ангажементе тяжелой строительной техники, которая также требует дополнительных расходов;

· шанс вмонтировать инженерные коммуникации в каркас: выводят их через отверстия, сделанные в опалубке;

· непривлекательность стен для живой угрозы: грызунов, насекомых, плесневого грибка;

· высокий уровень звуко-, теплоизоляции;

· больший срок эксплуатации здания;

· минимальная усадка строения;

· простота отделочных работ;

· малое количество отходов;

· доступная цена.

Самое большое достоинство возведения зданий с использованием несъемной опалубки - универсальность. Эта технология одинаково успешно применяется для строительства любых конструкций независимо от их площади и этажности.

Готовая сухая строительная смесь - это материал первой необходимости при выполнении строительных и ремонтных работ. Производители предлагают широкий ассортимент составов, которые после добавления воды сразу пригодны к применению. В зависимости от предназначения смеси бывают: для напольных работ, выравнивания стен, поклейки отделочных материалов, кладки, гидроизоляции и т.д.

ССС используются для создания наливного пола, выравнивания стен, гидроизоляционных работ. В строительстве мостов, на котором специализируется наша компания, наши смеси уже успели очень хорошо себя зарекомендовать. Если вы планируете ремонтные или строительные работы, мы рекомендуем купить сухие строительные смеси «HardBridge». Ведь помимо качества мы, как производители, можем предложить низкие цены на весь ассортимент: ремонтные и подливочные составы, штукатурную гидроизоляцию, анкерные, инъекционные и фиксаторные смеси, фиброрастворы.

Подходят ли стройматериалы, применяемые в строительстве мостов, для гражданского, жилищного строительства?

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