Выключаем телевизор и рисуем коронавирус: Как родителям объяснить ребёнку необходимость самоизоляции

Как показывает опыт, не все взрослые до сих пор осознали необходимость максимальной самоизоляции на время пандемии коронавирусной инфекции. Что уж говорить о детях и подростках, которым в одночасье запретили гулять, встречаться с друзьями и бегать на свидания.

Чтобы помочь родителям, «КП»-Тверь» поговорила с психологами и подготовила рекомендации, которые помогут провести время самоизоляции легко и дружно.

Каждому возрасту - свой подход

Практический психолог, доцент кафедры психологических и гуманитарных наук Тверского филиала МГЭУ, кандидат психологических наук, доцент Татьяна Попкова убеждена, что самим родителям следует не предаваться унынию и помнить, что атмосферу в доме создают взрослые, у которых для этого есть ум, силы, опыт и любовь к жизни.

- Дети дошкольного возраста очень зависимы от родителей, поэтому именно организованность самих родителей, их пример «домашнего» поведения и режим дня помогут маленьким детям принять ситуацию, - убеждена Татьяна. - Детям старшего дошкольного возраста (лет с пяти) уже можно объяснять необходимость самоизоляции с позиции правил государства, рекомендаций врачей, сохранности здоровья. Выбирать слова для объяснения тоже стоит понятные, чтобы дошкольник усвоил информацию и не додумывал ничего сам.

Возможность научно осознавать окружающий мир появляется уже в младшем школьном возрасте, говорит психолог. Поэтому ребятам этого возраста можно рассказать, что такое пандемия и почему нужно оставаться дома. Но делать это, опять же, просто и доступно.

- Подростки - сложные по своим возрастным характеристикам дети, но многое понимающие уже по-взрослому, - продолжает Татьяна Попкова. - С ними по-взрослому говорим, с опорой на их «чувство взрослости», показываем доверие к ним как к думающим и разбирающимся в отношениях и мире личностям.

То, что с многими ребятами подросткового возраста можно взаимодействовать, опираясь на их взрослое чувство ответственности, поддерживает и психолог, арт-терапевт, смыслоориентированный терапевт Ульяна Ильина.

- Подростки - бунтари. Но можно использовать аргумент ответственности. Скажите подростку: «Да, я тоже уверена, что с тобой всё будет хорошо», а потом поговорите, для чего нужна самоизоляция в глобальном смысле, - предлагает Ульяна.

Разбираемся в ситуации

Перед тем как говорить с детьми о карантине, вирусе, самоизоляции, нужно разобраться во всём самому.

- Сейчас очень много противоречивой информации, и если всю её вы будете транслировать детям, это повысит их тревожность. Договоритесь со всеми родственниками о краткой версии, которой

вы будете придерживаться, - советует Ульяна Ильина. - Сформулируйте информацию максимально позитивно, но реалистично: «Да, в мире есть болезнь, и чтобы защититься от неё, мы должны сидеть дома. Да, болезнь серьёзная, но всё будет хорошо. Мы будем находиться в изоляции какое-то время, но это не навсегда». Важно подчеркнуть, что ситуация временная и, когда она закончится, все вернутся к обычной жизни: будем гулять, куда-то съездим. Дайте ребёнку надежду, что всё будет хорошо.

Снижаем количество «информационного шума»

Постоянно работающий телевизор, ролики на YouTube, заметки, которые вы сами читаете, - для ребёнка это не остаётся незамеченным.

- Даже самые маленькие дети способны улавливать тревожную информацию диктора, отдельные слова: «болезнь», «смерть», ваши собственные эмоции - всё это ребёнка может напугать, - говорит Ульяна Ильина. - Поэтому, собираясь посмотреть что-то противоречивое, эмоциональное, делайте это без участия ребёнка. Например, в наушниках. Но изолировать ребёнка от информации совсем нельзя. Тем более что дети постарше и без вас получают информацию - в общении, социальных сетях.

Поэтому стоит объяснить ребёнку, что сегодня есть те, кто нагнетает информацию, те, кому кажется забавным напугать, преувеличить. Посмотрите вместе какую-нибудь передачу, где информация подаётся максимально объективно, изучите имеющиеся графики, цифры.

- Основная цель сегодня, и для детей, и для нас самих - снизить тревожность и понять, что самоизоляция - это не мера подавления или насилия, а способ максимально быстро стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни. Если ребёнок это поймёт, ему будет проще соглашаться с вашими условиями

Рисуем коронавирус

Малышам, с которыми ещё рано разговаривать на такие темы с позиции рационального мышления, поможет арт-терапия.

- Рисуйте коронавирус и объясняйте про него через рисунки. Подсмотрите что-то подобное в интернете. Объясните, что вирус мы победим и всё будет хорошо. А чтобы его победить и не заболеть, мы будем много играть дома, много общаться.

Для маленького ребёнка можно придумать магическое заклинание против вируса. А с ним - обязательно мыть руки. Или сочините песню против болезни и пойте её всей семьёй.

Следуем распорядку

Как бы ни было тяжело, нужно следовать определённому ежедневному расписанию. Каждое наше дело должно иметь смысл и примерную длительность. Это поможет выделить часы на учёбу и другие дела.

- Сорок минут на учёбу, двадцать - на отдых. Потом десять минут физической зарядки и ещё поучиться. Выбирайте удобный вам график, но не требуйте, чтобы ребёнок, особенно маленький, самостоятельно ему следовал. Делайте всё вместе, - говорит Ульяна. - Пусть будут положительные подкрепления: ты помогал мне на кухне - теперь можешь 15 минут поиграть в телефон.

Если ребёнок спрашивает вас о смерти

Не игнорируйте и не отмахивайтесь от этих вопросов. В разговоре с маленькими детьми, которые вдруг осознали конечность жизни, психологи советуют стараться соблюсти баланс между правдой и надеждой.

- Конечно, всё зависит от мировоззрения, которого вы придерживаетесь, - отмечает Ульяна Ильина. - Но даже если вы атеист, не стоит подавать информацию слишком безапелляционно. Нужно сказать что-то обнадёживающее. Например: «Да, сынок, мы все смертны. Но это ещё не скоро, и когда ты станешь взрослым, возможно, человек будет жить двести лет! Ведь наука развивается, и всё возможно. И если мы будем вести здоровый образ жизни, мы получим возможность жить очень долго и очень счастливо, а потому переживать тебе рано». Любое мировоззрение можно повернуть максимально оптимистично.

Уважаем чувства

Самое плохое, что можем мы сделать сегодня, - запрещать другому человеку его чувства, уверена Ульяна Ильина.

- Если ребёнок плачет, бунтует, не говорите ему «Веди себя нормально!», - советует психолог. - Любые эмоции сегодня имеют право быть принятыми. Эмоции, а не поведение. Если ребёнок злится, плачет, нужно говорить об этом с сочувствием и пониманием: «Я понимаю, что ты расстроен, что не сможешь пойти на свидание (если это подросток) или погулять, я сочувствую тебе. Но это нужно, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни». Убедите ребёнка, что это не вся жизнь, что жизнь гораздо больше, и не стоит её терять. Можно даже нарисовать график!

Главное - выслушивайте друг друга и не отказывайте себе в оптимистичных прогнозах.