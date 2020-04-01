Досуг с 1 по 7 апреля в Твери: Сказки, спектакли и концерты - онлайн и апрельский арт-марафон

Психологи говорят, что самое важное в самоизоляции - это придерживаться пусть маленького, но всегда четкого плана. Чтобы чувствовать стабильность. И досуг, каким бы несерьезным это не казалось сначала, тоже часть плана. Ведь иногда надо разгружаться - от мыслей, тревог и проблем, которые бывают у всех и всегда.

Мы составили для вас подборку интересных ссылок, пройдя по которым, вы узнаете, что в Твери пусть и онлайн, но проходит много интересного.

СКАЗКИ ОНЛАЙН

Театр юного зрителя

30 марта Тверской театр юного зрителя запустил новый онлайн-проект - «Сказки нашего театра».

- Друзья! Сказочный мир театра - страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и загадочных звуков. Мы представляем вам наш новый онлайн-проект «Сказки нашего театра»! В нём будут представлены аудио- и видеоверсии различных сказок в исполнении наших артистов, - рассказывает руководство ТЮЗа на своей страничке Вконтакте.

Первую аудиосказку «Волшебная водица» исполнила актриса Надежда Мороз. Вторую, «Легенду о сотворении человека», - заслуженный индеец театра, актер Иван Иванов.

Посмотреть их можно в официальных группах ТЮЗа. Следите за анонсами.

Одна из сказок прозвучала в исполнении заслуженного индейца театра Ивана Иванова. Ждем продолжение! Фото: скрин с видео

Библиотека им. Герцена

Сказки продолжают читать и в библиотеке имени Герцена. За прошлую неделю юные читатели смогли послушать три книги, среди которых веселая повесть «Приключения Эмиля из Лённеберги», которую написала замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен.

Также библиотека приглашает виртуально посетить книжно-иллюстративную выставку «Сражения подо Ржевом», которая проходит сейчас в рамках проекта «История русских битв». А еще - принять участие в мастер-классах и узнать много интересного из мира книг. Следите за новостями на официальных страницах библиотеки.

ФОТО - ДОСУГ 2 Герценка. Сказки Автор – скрин с видео

СПЕКТАКЛИ ОНЛАЙН

Театр драмы

Тверской театра драмы приглашает на очередной онлайн-показ. В ближайшие дни зрители смогут посмотреть архивный спектакль по произведению Юджина О Нила «Любовь под вязами». Режиссёр-постановщик - народная артистка России Вера Ефремова.

«Любовь под вязами» - это драма в трех действиях. Произведение показывает нетрадиционный любовный треугольник в одной из английских семейств, в котором замешаны отец, сын и молодая жена отца. Спектакль учит простой истине - быть добрее к своим родным и не быть жадными в плане материального благосостояния, ведь алчность губит людей.

Премьера состоялась в 1988 году. Продолжительность - 113 минут. 18+

Ссылка - на официальных страницах ТАТД.

Приятного просмотра! Фото: ТАТД

Театр юного зрителя

Театр продолжает знакомить жителей региона со своими спектаклями. Специально для этого руководство театра получает разрешение у режиссеров постановок на публичные просмотры. Радует, что многие идут навстречу.

- Дорогие зрители! Мы хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы остаётесь с нами! На этой неделе вас ждёт три онлайн-трансляции наших спектаклей! Но это не значит, что мы с вами будем реже общаться: вас ждёт много интересного и познавательного, совершенно разного по стилистике, но неизменно увлекательного! Оставайтесь с нами в онлайне! И надеемся на скорую встречу! - обращаются к зрителям артисты ТЮЗа.

График:

1 апреля в 12:00 - «Снегурушка», 6+

4 апреля в 12:00 - «Алиса» (часть 1), 8+

5 апреля в 12:00 - «Алиса» (часть 2), 8+

Ссылка - на официальных страницах ТЮЗа.

КОНЦЕРТЫ ОНЛАЙН

Тверская академическая филармония

Тверская филармония предлагаем вниманию горожан график онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ.

- Мы подобрали для вас цикл разножанровых концертов, в том числе для всей семьи. Наши трансляции – это уникальная возможность «посетить» филармонию для тех, кто по тем или иным причинам не смог сделать этого раньше. Уверены, что такие «виртуальные» концерты вам понравятся и вы найдете что-нибудь на свой вкус, - обращается руководство филармонии к жителям региона.

График:

2 апреля в 14:00 - Программа для всей семьи. Сказка с оркестром «Волшебный мешочек гномов».

4 апреля в 16:00 - Кантата К. Орфа «Сarmina Burana».

6 апреля в 16:00 - Вечер неополитанской музыки «O Sole mio».

8 апреля в 14:00 - Программа для всей семьи. Музыкальная сказка «Дюймовочка».

Сообщается, что ссылки на YouTube канал будут опубликованы в социальных сетях Тверской филармонии в день проведения трансляций за несколько часов до их начала. Пожалуйста, следите за анонсами. Справки по телефону (4822) 35-69-14.

ВСТРЕЧИ ОНЛАЙН

О прекрасном из Ботанического сада

29 марта в Ботаническом саду Твери распустились первые в саду, а возможно, и в нашем городе тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

- В поддержку многочисленным подснежникам начинает цвести своеобразное благородное сословие, которое можно назвать аристократами весны. Ведь тюльпаны, нарциссы и гиацинты остаются самыми популярными и любимыми весенними цветами, - увлеченно рассказывает директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев и напоминает об особенностях этой, столь ранней, весны. - Еще только март, однако вот он - настоящий бал весенних цветов, самый ранний за всю историю нашего сада.

Юрий Викторович даже в эти неспокойные времена не изменяет себе и своим жизненным принципам: он рассказывает о красоте и публикует исключительно мотивирующие посты о душе, прекрасном мире вокруг и вере в лучший завтрашний день. Цикл видеосюжетов о весне, растениях, о природе и красоте мира публикуется на официальных страницах сада. Юрий Наумцев рассказывает о жизни под музыку известного композитора и пианиста Евгения Соколовского.

Следите за новостями.

Юрий Наумцев рассказывает о цветах и окружающем мире. Фото: Юрий Наумцев

Арт-марафон

С 1 апреля стартовал творческий Арт-марафон "Онлайн Макаронина" от студии Диана Зименс.

Он будет длиться 30 дней по числу дней месяца. Каждый день будет - новое задание на день следующий! Правил нет, материалы можно использовать любые! Возраст участников не ограничен!

Желательно! Выкладывать свои работы можно у себя на стене Вконтакте с обязательным хэштегом #онлайн_макаронина и ссылкой на группу Студия Дианы Зименс. Тогда Диана их обязательно заметит.

Приятные бонусы! Самые активные участники смогут получить авторские подарки лично от Лианы: наборы почтовых открыток, деревянные значки и магниты ручной работы, картины-сувениры на холстиках, а так же ваши портреты, цифровые и традиционные.

И еще. Каждые 5 дней Диана Зименс будет выбирать самого творческого участника, а в конце марафона будет выбран главный победитель, который получит главный приз.

А вот и первое задание.