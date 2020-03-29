Просим откликнуться родственников владельца медали «За отвагу», найденной в Твери

О чем эта история? Наверное, о том, что некоторые находки попадают в руки к нужным людям. А еще о надежде… Что в конце концов обретенное найдет своего хозяина.

Два года назад на улице Черкасской, что в районе Мигалово, курсант 4 курса Тверского суворовского военного училища Кирилл Бойков вместе со своим дядей копали траншею под фундамент во дворе. Тогда то и попал парнишке в руки тяжелый металлический кружок. Убрав с него землю, он увидел, что это медаль «За отвагу». С этого дня и начались поиски её владельца. Ведь если медали находятся, значит это кому-нибудь нужно…

Самостоятельно поиски ни к чему не привели, и тогда Кирилл рассказал о находке своему наставнику в суворовском училище - подполковнику запаса Анатолию Ярошу. Бывший военнослужащий знаменитой 166-й мотострелковой бригады, которая в том числе принимала участие в контртеррористической операции в Чечне, к находке отнесся серьезно и решил помочь Кириллу.

Медаль два года назад нашел курсант 4 курса Тверского суворовского военного училища Кирилл Бойков. Фото: из архива Анатолия Яроша

Поиски, пусть и не сразу, но привели к результатам. Во-многом помог военкомат. После обращения в пять архивов владельца медали удалось установить. «По архивным документам было установлено, что медаль «За отвагу» № 1647728 вручена гвардии сержанту Цветкову Григорию Лаврентьевичу 19 ноября 1944 года, временное удостоверение № Г-218910, награжден приказом по полку № 046/н от 4 октября 1944 года».

В картотеке учета награжденных значилось: «Старшина Цветков Григорий Лаврентьевич, 1911 года рождения. Место рождения: Калининская область, Молодотудский район, Мажайковский с/с, д. Коршачиха. Домашний адрес на 28 января 1946 года: д. Болды, Мостовский с/с, Оленинский район, Калининской области».

Однако поиски родственников Григория Цветкова ни к чему не привели.

- Я обращался в ветеранские организации, но они не смогли ничем помочь, - рассказывает Анатолий Ярош. - Может, есть кто-то из односельчан, кто вспомнит его или его семью. Мне очень хочется довести это дело до конца. А еще больше этого хочет Кирилл Бойков. Он вообще очень правильный парень, спортсмен, хорошо учится. И он буквально живет этими поисками и все время уточняет как идут дела.

Редакция «КП»-Тверь» обращается ко всем, кто может помочь в розыске если не владельца, то родственников фронтовика. Медаль могла быть потеряна или украдена. И если родственники или сам фронтовик, если жив, получат награду, это будет радостная новость, особенно в год 75-летия Великой Победы. Будем благодарны любой информации.