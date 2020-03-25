Тверской танк Т-34 исполнит главную роль в тизере фильма о Степане Горобце

25 марта в Парке Победы Твери приступили к съемкам тизера фильма о подвиге экипажа Степана Горобца. Об этом сообщил на своей страничке актер, реконструктор и директор интерактивного музея «Живая история Верхневолжья» Артем Бандурист.

«А сегодня я в новом амплуа! Фильм, фильм, фильм! Снимаюсь в тизере к фильму про подвиг Степана Горобца», - коротко отметил он, не пояснив деталей.

А потому звоним и уточняем.

Как выяснилось, тизер – лишь первый шаг к мечте о появлении данного фильма. Сначала сделают его, а потом, как это и бывает, начнут искать деньги на сам проект. Так что все интересное только-только начинается. Пока известно немного, лишь то, что за появлением картины стоит тверская группа энтузиастов, и что на главные роли хотят приглашать знаменитых актеров. О большем ни-ни... Даже имя режиссера пока не раскрывают.

- Могу сказать только , что для тизера мы будет снимать больше 12 эпизодов в разных районах Твери. Если все получится, то работа над фильмом будет проходить тоже в нашем регионе и городе. Больше пока сообщить ничего не могу, чтобы все у нас получилось, - прокомментировал «Комсомольской правда»-Тверь» оператор-постановщик Дмитрий Бандура.

Съемки прошли в Парке Победы. Фото: из архива Артема Бандуриста

О содержании тизера удалось узнать совсем немного...

- Сегодня мы снимали два эпизода, - рассказывает Артем Бандурист, едва скинув с головы немецкую каску. - Первый, как к танку подходит немец, стучит по броне и кричит: «Русские, сдавайтесь!» А второй, как на дороге заглохла машина немецкого офицера, тот ее пытается завести, но не успевает – на дорогу выезжает танк Горобца и не только и давят ее.

- Как это выезжает..? – останавливаю увлеченного рассказчика. (Представить, что это происходит на проезжей части у всех на виду сложно…)

- … Как?.. Виртуально, конечно! Все потом будет дорисовано на компьютере. Танки вообще, скорее всего, будут статичны. Съемки будут вестись из самого корпуса. Но это пока предположение.

Кстати, главную роль в тизере играют не люди, а именно наш тверской танк Т-34, установленный в парке «Патриот». Напомним, он был отреставрирован и официально открыт здесь 23 февраля прошлого года. На Т-34 нанесли имя Героя Советского Союза Степана Горобца и бортовой номер «03» в память о легендарном рейде, совершённом экипажем танка Т-34 в октябре 1941 года в оккупированном Калинине.

Как реагировали тверичане на съемочный процесс?

- Отлично! – смеется Артем. - Машины сигналили, мамочки с детьми останавливались и смотрели. Узнав, что идет работа над фильмом, все только радовались и поддерживали нас. А узнав, что он о герое Горобце, еще и желали нам удачи, уточняя, что такой фильм Твери очень нужен.

Съемки тизера. Во втором эпизоде легендарный танк должен был раздавить вот эту машину. Фото: из архива Артема Бандуриста