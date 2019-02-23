Музей Парка Победы Твери вскорости пополнится еще одним самолетом и подводной лодкой

СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-23T17:39:06+03:00

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23 февраля в парке Победы Твери, а именно на площадке музея под открытым небом «Патриот», было не протолкнуться: участники Великой Отечественной войны, десантники, юнармейцы, участники военно-спортивной игры «Орленок». И взрослые, и дети ждали открытия нового экспоната - танка Т-34-85.

Боевую машину до последнего прикрывали камуфляжной тканью, и лишь после торжественных речей, а затем вручения дипломов и благодарственных писем всем причастным к созданию музея, ткань сдернули.

На башне самой популярной боевой машины Великой Отечественной войны символично написали «Степан Горобец», а на пушку нанесли несколько победных звездочек. Зрители новый экспонат встретили аплодисментами.

- В прошлом году по поручению губернатора Игоря Рудени началось создание военно- патриотической площадки «Патриот», и уже сегодня он представляет собой музей под открытым небом, в котором представлены экспонаты советской военной техники. Но на Т-34 его пополнение не закончится. В ближайшем будущем здесь будет установлен еще один самолет, а чуть позже подводная лодка. Переговоры о лодке уже прошли, мы получили добро, - рассказал «КП» председатель общественной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников.

На башке танка символично написали "Степан Горобец"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU