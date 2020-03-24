Отмена мероприятий из-за коронавируса в Тверской области: запрет на проведение массовых мероприятий соблюдают не все

В Тверской области с 17 марта 2020 года введён режим повышенной готовности и запрещено поведение массовых мероприятий. Однако к отмене мероприятий из-за коронавируса COVID-19, судя по всему, пока серьёзно отнеслись не все.

В дни, когда начали работать запреты, призванные не допустить распространение коронавируса, по ТВ активно транслировалась реклама, приглашающая детей и взрослых на выставку больших движущихся динозавров. Выставка проходит на территории одного из торговых центров.

Телефон организаторов удалось найти легко, на страничке выставки в соцсети. Там же обнаружились свежие посты, приглашающие детей в дни школьных каникул посмотреть на чудо-динозавров.

- Да, выставка работает, - сразу ответил на том конце провода мужчина, представившийся Сергеем.

- Не планируете её закрывать?

- Нет.

Но, когда мы сообщили о запрете на проведение массовых мероприятий, наш собеседник прямо на вопросы отвечать перестал.

- Торговый центр работает, - сообщил Сергей.

- А выставка?

- Торговый центр работает!

Дальнейшего разговора не получилось. Единственное, что ещё сказал мужчина, - то, что все правила нахождения на выставке у них соблюдаются, а с вопросами нужно обращаться в торговый центр.

Не закрылись пока и кинотеатры. Сервис покупки билетов онлайн кинотеатра «Звезда» предлагает бронировать билеты на любые сеансы, сообщений об отменённых кинопоказах нет.

- Работаем, - подтвердили «КП»-Тверь» по телефону кинотеатра. - Насчёт того, планируем ли мы закрываться на время, ничего сказать не могу. Все актуальные киносеансы на нашем сайте.

Кинотеатр «Синема Стар» также свои двери не закрыл.

- Пока работаем, - сообщила милая девушка по телефону бронирования билетов. - До четверга точно, дальше - пока не могу сказать.

Любопытства ради мы зашли на главный сайт этой федеральной сети и обнаружили там объявление, что в Санкт-Петербурге кинотеатр закрыт до 30 апреля. А в Москве введено ограничение по количеству билетов, которые могут быть проданы в рамках одного сеанса: не более пятидесяти.

Поинтересовавшись, нет ли подобных ограничений в тверском филиале, получаем ответ, что в Твери «Синема Стар» тоже продаёт не более пятидесяти билетов на сеанс, иных ограничений пока нет.

Продаёт билеты онлайн и «Силвер Синема». По телефону «КП»-Тверь» сообщили, что пока ни о каких ограничениях в работе информации нет, билеты можно купить любые.

- Но в целях безопасности покупайте билеты через ряд! - перед тем, как попрощаться, быстро проговорила девушка на другом конце провода.

В кинотеатре «Панорама» сеансы идут, но сайт кинотеатра встречает зрителя предупреждением о том, что для обеспечения безопасного посещения зрителями кинотеатра и предотвращения угрозы распространения коронавируса COVID-19 киноконцертный зал продаёт билеты один через два. То есть с боков от каждого зрителя будет по два свободных места. Кинотеатр также увеличил до 20 минут перерыв между киносеансами, а ещё извещает о том, что в кинозале работают бактерицидные рециркуляторы - обеззараживатели воздуха и регулярно производится дезинфекция.

Не отменились и другие массовые мероприятия, например, проходящие в городских ночных клубах. Их сайты пестрят афишами, зазывая на всевозможные тусовки, дискотеки и тематические вечеринки. Говорят, некоторые клубы даже увеличивают количество рабочих дней: бесстрашная молодёжь, презрев коронавирус, спешит на поиск приключений.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга СПИРИДОНОВА, юрист:

- Пунктами 3 и 4 Постановления губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг запрещено проведение спортивных, зрелищных публичных и иных массовых мероприятий, а также любых досуговых мероприятий с участием граждан в любых помещениях. Буквально: в регионе запрещены абсолютно любые мероприятия с участием людей под одной крышей. Таким образом, выставки на территории торгового центра проводиться не должны на время запрета. Дискотеки тоже.

Второй вопрос - про ответственность. Однозначно организатор выставки, нарушающий запрет, должен нести за это ответственность. Собственник же помещения просто заключил договор аренды. Но мое мнение, как юриста: он обязан контролировать, что происходит в помещении, принадлежащем ему на праве собственности. Из законов могу посоветовать познакомиться со статьёй 28 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; статьями 20.5, 20.6 КоАП РФ; статьёй 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» - в крайнем случае. Плюс Гражданский кодекс РФ, статья 15 «О возмещении убытков».

И третий вопрос: кто это всё будет контролировать. Пока, наверное, никто, если не будет написана жалоба. А вообще можно жаловаться в прокуратуру или в правительство Тверской области.