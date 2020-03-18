2020-03-19T12:53:06+03:00
Общество

Калининская АЭС станет пилотной площадкой для внедрения инновационного роботизированного комплекса пожаротушения

Реализацию проекта по внедрению инновационного роботизированного комплекса пожаротушения на Калининской АЭС планируется начать в 2021 году.
Поделиться:
Проверка пожарной безопасности на КАЭСПроверка пожарной безопасности на КАЭС
Изменить размер текста:

Сергей БОЙКО

Об этом сообщил заместитель директора Технологического филиала по производственным вопросам – руководитель Службы пожарной безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» Виктор Никифоров в ходе целевой проверки состояния пожарной безопасности, которая прошла на КлнАЭС со 2 по 6 марта 2020г.

По его словам, это полностью отечественная разработка, позволяющая осуществлять дистанционное тушение возгораний в производственных помещениях машинного зала. Ее главная цель - защита основного технологического оборудования и несущих конструкций. Комплекс состоит из компрессионной установки и роботизированных лафетных стволов с тепловизорами. В случае обнаружения очага возгорания тушение начинается в автоматическом режиме, либо при управлении оператором, находящемся в безопасной зоне.

«Для тушения пожаров эта система использует компрессионную пену. Она обволакивает горящую поверхность и образует плотное пенное покрытие, которое, не позволяет проникать кислороду. Благодаря этому горение прекращается практически моментально. В разы сокращается время тушения пожара, - отметил Виктор Никифоров.

По итогам проверки, членами комиссии, в состав которой вошли представители МЧС России и концерна «Росэнергоатом», были отмечены значительные изменения в области обеспечения противопожарной защиты, произошедшие за последние три года. Существенно повысился уровень пожарной безопасности Калининской АЭС, помещения оборудованы современными стационарными и мобильными средствами пожаротушения, обеспечиваются все необходимые условия для безопасности персонала.

«Для Специальной пожарно-спасательной части №8, охраняющей ядерный объект, закуплено современное пожарно-техническое вооружение и техника, аварийно-спасательный инструмент. Парк специальной техники обновлен на 99% и находится в постоянной боевой готовности», - отметил Алексей Баранов, представитель ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России».

В качестве положительных моментов эксперты отметили соблюдение установленного противопожарного режима и требований надзорных органов, оперативное выполнение рекомендаций по устранению тех или иных проблемных вопросов, чистоту и порядок в производственных и офисных помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мама реформатора: В Музее Гайдаров в Арзамасе посетители сразу же проходят к экспозиции Егора. Меня это порадовало
19 марта - День рождения Егора Гайдара, одного из основных руководителей и реформаторов России 90-х годов (скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 53 лет)
Новости 24
Женщина-водитель пострадала при столкновении двух авто в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел здание станции скорой помощи во Ржеве
Третий случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Тверской области
Тверской ТЮЗ отменил все свои спектакли и мероприятия
В Тверском театре драмы пройдет акция «Ночь в театре»
Для жителей Тверской области организованы "горячие линии" по вопросам о коронавирусе
В драке за бутылку мужчина зарезал сожительницу в Тверской области
В Тверской области прокуратура защитила права инвалида
Безработный житель Тверской области обокрал строящийся дом
В Твери из игрового аппарата двое молодых людей украли купюроприемник
В Твери спасатели тушат горящую траву у Восточного моста
В Твери несколько классов гимназии №44 закрыли на карантин
В районах Тверской области определены места, где будут содержать граждан с подозрением на коронавирус
В Тверской области по факту гибели семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело
На Калининской АЭС в Тверской области отключился резервный трансформатор
Волонтер из Тверской области обеспечил макаронами и гречкой приют хаски в Удомле
В Тверской области мальчик упал с крыши школьной пристройки и сломал ногу