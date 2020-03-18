Калининская АЭС станет пилотной площадкой для внедрения инновационного роботизированного комплекса пожаротушения

Сергей БОЙКО

Об этом сообщил заместитель директора Технологического филиала по производственным вопросам – руководитель Службы пожарной безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» Виктор Никифоров в ходе целевой проверки состояния пожарной безопасности, которая прошла на КлнАЭС со 2 по 6 марта 2020г.

По его словам, это полностью отечественная разработка, позволяющая осуществлять дистанционное тушение возгораний в производственных помещениях машинного зала. Ее главная цель - защита основного технологического оборудования и несущих конструкций. Комплекс состоит из компрессионной установки и роботизированных лафетных стволов с тепловизорами. В случае обнаружения очага возгорания тушение начинается в автоматическом режиме, либо при управлении оператором, находящемся в безопасной зоне.

«Для тушения пожаров эта система использует компрессионную пену. Она обволакивает горящую поверхность и образует плотное пенное покрытие, которое, не позволяет проникать кислороду. Благодаря этому горение прекращается практически моментально. В разы сокращается время тушения пожара, - отметил Виктор Никифоров.

По итогам проверки, членами комиссии, в состав которой вошли представители МЧС России и концерна «Росэнергоатом», были отмечены значительные изменения в области обеспечения противопожарной защиты, произошедшие за последние три года. Существенно повысился уровень пожарной безопасности Калининской АЭС, помещения оборудованы современными стационарными и мобильными средствами пожаротушения, обеспечиваются все необходимые условия для безопасности персонала.

«Для Специальной пожарно-спасательной части №8, охраняющей ядерный объект, закуплено современное пожарно-техническое вооружение и техника, аварийно-спасательный инструмент. Парк специальной техники обновлен на 99% и находится в постоянной боевой готовности», - отметил Алексей Баранов, представитель ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России».

В качестве положительных моментов эксперты отметили соблюдение установленного противопожарного режима и требований надзорных органов, оперативное выполнение рекомендаций по устранению тех или иных проблемных вопросов, чистоту и порядок в производственных и офисных помещениях.