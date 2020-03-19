Не все учреждения культуры Твери перестроились под запрет проводить мероприятия

С введением постановления губернатора Тверской области от 17 марта из-за режима повышенной готовности введён запрет на проведение «массовых зрелищных, публичных и спортивных мероприятий до особого разрешения. Сюда же под запрет попадают экскурсии, выставки, досуговые мероприятия, лекции, мастер-классы и т.п.». По идее, многое, вроде бы, надо прикрыть. Но на деле все не так.

Ранее, ещё неделю назад, в городе стали отменяться запланированные гастроли приезжих артистов, в первую очередь иностранцев. Но в самой Твери культурные центры продолжают работать. Правда не все.

Цирк

Одним из первых все мероприятия отменили в Тверском цирке. Цирк находится в подчинении Минкультуры России, которое издало приказ приостановлении деятельности находящихся в ведении учреждений культуры и досуга. О сроках возобновления проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.

Сообщается, что приобретенные билеты можно вернуть в кассу. Всю информацию можно уточнить по телефонам: 8 (4822) 32-14-29 – касса цирка, 8-800-500-70-00 – сайт.

Театры

Если в Театре юного зрителя временно отменили детские спектакли, то взрослые продолжают идти. В Тверском театре драмы тоже идут спектакли, анонсы мероприятий тоже продолжают выходить. Более того, в Международный день театра, 27 марта, в Театре драмы вновь запланирована культурная акция «Ночь в театре». О каких-то изменениях пока не сообщается.

На вопрос режима работы ответ следующий: "Театр работает в штатном режиме. Мы будем рады видеть вас на своих спектаклях".

Театр драмы также комментирует, что у них все мероприятия проходят. Фото: Тверской театр драмы

Музеи

В музеях ситуация вообще непонятная. Например, Всероссийский историко-этнографический музей Торжка сообщил, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с приказом Министерства культуры РФ музей с 18 марта временно приостанавливает прием всех посетителей и проведение мероприятий.

А вот региональные музеи продолжают работать.

- Приказа закрываться и всё отменять мы не получали. Ничего не подписывали. Работаем, как и раньше, на прием групп и индивидуальных посетителей. Единственное, что нам сказали, это соблюдать гигиену: протирать дверные ручки и столы, чаще мыть полы, - прокомментировали «КП» в Тверском государственном объединенном музее (ТГОМ).

А спустя час после разговора на страничке Детского музейного центра ТГОМ появилась официальная информация: «Уважаемые наши гости! Согласно указанию генерального директора ГБУК ТГОМ, Детский музейный центр и все музеи-филиалы ТГОМ работают в прежнем режиме...»

Аналогичная ситуация в Тверской областной картинной галерее. На сайте нет ни одного предупреждения, работа идет, как и раньше.

Детский музейный центр разместил в своей группе такой плакат, который подписал, что они работают в штатном режиме. Фото: ДМЦ ТГОМ

Библиотеки

В библиотеках ситуация аналогичная. Но есть и различия.

Руководство «Горьковки» удивилось, услышав о новом постановлении, но, посоветовавшись с директором, на том конце трубки ответили: «У нас отменены крупные мероприятия, тем более с участием приезжих гостей. Небольшие встречи проходят в штатном режиме. Что изменилось? Усилены санитарные нормы и дезинфекция помещений. Так что приходите!»

Руководство библиотеки Герцена также комментирует: «К нам пришло письмо с рекомендациями от Комитета по культуре, где предлагалось временно отказаться от массовых мероприятий. Жестких ограничений прописано не было. Читателей мы пока обслуживаем, а вот заседания клубов, лекции и концерты отменилипо своей инициативе. Сейчас мы сосредотачиваемся на онлайн-мероприятиях и виртуальных экскурсиях. Переходим в нашу группу Вконтакте и будем работать оттуда».

Дворцы культуры

Многие отмены коснулись и Дворцов культуры, но не все. И ситуация тут практически идентичная для всех досуговых центров.

- Мы знаем о постановлении губернатора, но никаких распоряжений от города пока не было. Мы отменили все массовые мероприятия, гастроли. Но кружки пока работают в штатном режиме. Ждем какого-то решения», - прокомментировали в ДК «Химволокно».

Такая же ситуация и в ДК «Пролетарка»: «Въездные и выездные мероприятия все закрылись. К нам не приезжают, наши коллективы тоже никуда выехать не могут, хотя и были запланирвоаны поездки. Дорогу и тем, и тем пока закрыли. Но внутри мы живем привычной жизнью. если будет какой-то документ от правительства, обязательно прислушаемся».

P.S.

Кстати, на момент подготовки материала в Твери началось городское совещание в Комитете по культуре. Возможно, появится какая-то конкретика.