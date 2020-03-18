Спирт и хлорка в помощь: Какие средства обезопасят нас от коронавируса

Поскольку коронавирус передаётся не только воздушно-капельным путём, но и воздушно-пыльным (с пылевыми частицами в воздухе), а также контактно-бытовым (через руки, продукты и предметы обихода), только медицинской маской и мытьём рук от него не спастись. Не пропустить заразу поможет комплекс мер. Особенно если речь идёт о помещениях, в которые заходит много людей: офисах, магазинах, аудиториях, кабинах транспорта.

Официальный список средств, эффективных в борьбе против COVID-19, в открытом доступе не опубликован.

По вопросам, связанным с коронавирусом, для помощи населению работают бесплатные горячие линии: общероссийская горячая линия 8-800-2000-112 и горячая линия Минздрава Тверской области 8-800-333-93-72. Но и в распоряжении специалистов этих горячих линий списка дезинфицирующих средств нет, как показал обзвон «КП»-Тверь».

Поэтому наша редакция обратилась к публикациям Всероссийской организации здравоохранения и мнениям врачей. Мы собрали для вас информацию о том, какими средствами стоит пользоваться, чтобы не заболеть коронавирусом, а какие бесполезны.

Правильная обработка рук

Мытьё с мылом удаляет вирусы. Но мыть надо тщательно и долго. По рекомендациям ВОЗ – не менее двух минут. Поэтому в идеале нужно совмещать мытьё рук с последующей обработкой антисептиком.

Им же стоит пользоваться, если помыть руки возможности нет. Правильный противовирусный антисептик – спиртосодержащий. Такие продаются во всех супермаркетах и аптеках. Чаще всего представляют собой бутылёк с гелем. Реже – жидкий спрей.

Чем можно заменить спиртовые антисептики

Можно ли заменить недешёвый антисептик спиртом? Да. А вот водкой – лишь в крайнем случае. По мнению медиков, действительно рабочими являются средства с содержанием этанола или других спиртов не менее 65-70 %. Так что гелевые антисептики можно заменить, например, дешёвой настойкой календулы, которая продаётся в аптеках. В ней как раз 70% спирта. Только помните, что настойки оставляют пятна на светлых тканях.

Обработка гаджетов и оргтехники

Регулярно обрабатывайте оргтехнику спиртосодержащими салфетками или тампонами, смоченными спиртосодержащим средством. Естественно, это касается и общих принтеров, сканеров и копиров. После пользования ими в идеале также стоит обработать и собственные руки.

Особое внимание – мобильному телефону. Мы постоянно держим его в руках, используем в магазинах и общественном транспорте. При этом телефон тесно контактирует с лицом. Поэтому его стоит обрабатывать при первой же возможности теми же спиртовыми средствами.

Кстати, специалисты Роспотребнадзора советуют не пользоваться чехлом для телефона, чтобы минимизировать количество укромных местечек и площадь поверхности, где может притаиться вирус. Если же от чехла вы отказываться не хотите – регулярно вынимайте из него мобильник и дезинфицируйте все поверхности телефона и чехла по отдельности.

Моем полы

Простая влажная обработка пола с бытовыми моющими средствами в реальной борьбе с вирусом не очень эффективна. Если речь идёт об офисе или любом другом публичном месте, необходимо использовать средства вирулицидного (инактивирующего вирусы) действия.

Исследования Всероссийской организации здравоохранения показали, что против коронавируса эффективны следующие химические соединения: этанол 70%, надуксусная кислота, гипохлорит натрия (0,05% и 0,1%), а также хлоргексидин биглюконат (1%) и 2-бензил-хлорфенол (2%).

Большинство средств, в составе которых имеются данные соединения, используется в профессиональных целях. Например, хлоргексидин знаком многим. Мы покупаем его в аптеках для полоскания горла и обработки царапин. Но аптечный хлоргексидин содержит лишь 0,05% действующего вещества, в то время как с вирусом эффективно борется 1%-й раствор.

Из доступных обычному потребителю здесь – спиртовые средства, о которых мы уже рассказали, а также средства на основе гипохлорита натрия. Это действующее вещество известной всем хлорки или «белизны».

Как развести хлорку

Хозяйственная хлорка чаще всего содержит 10% действующего вещества (читайте этикетку). В неразведённом виде её использовать опасно, а потому необходимо уметь правильно приготовить раствор.

Расчёт ведётся по формуле:

Х= А*B/C, где

А - нужная концентрация (в данном случае 0,05%),

В – количество раствора, которое нужно приготовить (например, 1000 мл),

С - концентрация имеющегося раствора (10%),

Х - количество концентрированного раствора, которое необходимо взять для приготовления рабочего (0,05%) раствора.

Х=0,05*1000/10 = 5,0

То есть в нашем случае необходимо взять 5 мл 10%-го раствора хлорки и разбавить его водой до 1000 мл.

Обработка помещений

Эффективное воздействие на вирус имеет ультрафиолет. Поэтому кварцевание помещений и поверхностей в борьбе с коронавирусом лишним не будет.

Ещё одно действенное средство – озонация. Озон успешно борется с любыми вирусами, распространяющимися воздушно-капельным путём. Для обработки помещений (как на работе, так и дома) можно приобрести портативные озонаторы.

Домашние питомцы

Нужно ли защищать от вируса своих четвероногих друзей? Нет. Просто соблюдайте их обычную гигиену. По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, случаев заражения кошек и собак новым коронавирусом не зафиксировано. Фактов распространения COVID-19 домашними питомцами также нет.

Будьте здоровы!