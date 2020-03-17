2020-03-17T17:52:53+03:00
Общество

В Тверской области ставят на лён–долгунец

На заседании областного правительства обсудили итоги прошлого года в аграрной отрасли и подготовку к проведению весенних полевых работ
Александр ЖМУЛИН
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На заседании объявили, что площадь посевов льна-долгунца в регионе планируеся увеличить до 7,6 тыс. га. Фото: ПТОНа заседании объявили, что площадь посевов льна-долгунца в регионе планируеся увеличить до 7,6 тыс. га. Фото: ПТО
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Прямо в начале заседания губернатор Игорь Руденя расставил все точки над «i», заявил: необходимо обеспечить модернизацию и дооснащение агропредприятий, своевременно довести средства господдержки до агробизнеса, обеспечить полномасштабное введение неиспользуемых земель сельхозназначения в оборот.

На последнюю задачу губернатор обратил особое внимание. И не случайно.

Как доложил министр сельского хозяйства региона Константин Каравайный, в 2019 году в Верхневолжье произошло снижение посевных площадей — с 523,3 тыс. га до 503,8. В этом году поставлена задача увеличить посевные площади до 506,1 тыс. га. При этом в оборот должно быть введено около 10 тыс. га неиспользуемых сельхозугодий. На это заложено более 118 млн рублей господдержки.

Константин Каравайный вынужден был признать, что процесс ввода земель сельхозначения в работу идёт не так интенсивно, как хотелось бы. Причём некоторые районы вообще отличаются со знаком «минус». Особенно это касается Зубцовского и Краснохолмского районов. В первом из сельхозоборота за год выбыло 1,7 тыс га, во втором – аж 4,7 тыс. га.

Эти цифры вызвали негодование губернатора. Игорь Руденя отчитал глав этих муниципалитетов за столь провальные результаты работы.

– Ставлю задачу – до 1 мая исправить положение дел, – строго обратился губернатор к присутствующим на заседании главам двух отличившихся районов.

В противном случае, судя по словам Игоря Рудени, им придется распрощаться со своими должностями.

Игорь Руденя подчеркнул: главы муниципалитетов несут персональную ответственность за сохранение, рациональное использование существующих сельхозугодий и ввод новых площадей.

В ходе заседания министр сельского хозяйства также доложил, что в регионе поставлены серьёзные задачи по развитию льноводства:

– Площадь посевов льна-долгунца планируеся увеличить до 7,6 тыс. га.

Это при том, что мы и сейчас уверенно лидируем в ЦФО по этому показателю. В прошлом году в регионе льном-долгунцом было засеяно 5 тыс. га. Для сравнения в занимающей второе место Брянской области – всего 3,4.

Для тверских льноводов будут увеличены меры господдержки: ставка субсидии за тонну произведённого льноволокна вырастет с 4,7 до 6 тыс. рублей.

– Думаю озвученные планы реально выполнить, – сказал журналистам приглашенный на заседании директор Федерального научного центра лубяных культур Роман Ростовцев. – Сегодня на мировом рынке заметно вырос спрос на изделия из льняных волокон. Поэтому планы Тверской области весьма перпективны.

Среди других озвученных планов на заседании – выдача в этом году около 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с господдержкой для тверских аграриев. Годовая ставка — от 2,5 до 5%.

– На текущий момент мы уже заключили кредитных договоров на сумму 817 млн рублей, это в 3,5 раза больше, чем на аналогичную дату 2019 года, – сообщил СМИ директор Тверского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андрей Ефимцев.

На проведение в регионе весенних полевых работ будет направлено более 214 млн рублей в виде господдержки. Пахать и сеять в поля выйдут более 4800 тракторов, сеялок, культиваторов и других сельхозмашин. Сейчас проводится техосмотр, создаются запасы топлива.

Важно

По предварительной оценке областного Минсельхоза, по итогам года ожидается рост валового продукта в отрасли АПК до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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