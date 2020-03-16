2020-03-16T17:06:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Минуя регистратуру: Пациентов с температурой в Твери принимают в отдельном кабинете

Так в поликлиниках подстраховываются от распространения коронавируса
Ирина ТАРАСОВА
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Распространение коронавируса заставляет и в Твери принимать меры безопасностиРаспространение коронавируса заставляет и в Твери принимать меры безопасностиФото: Михаил ФРОЛОВ
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К нам заморская заразе ещё не пришла, но распространение коронавируса заставляет и в Твери принимать меры безопасности. Первые из них коснулись крупных медицинских учреждений.

Так, с пятницы в Тверской областной больнице пациентов на входе уже встречали люди в масках и перчатках – охранники, вахтерши и даже гардеробщицы.

- Уберите волосы со лба, - обращается женщина на пропуске. После этому каждому входящему измеряют температуру.

Критичных мер как таковых пока не наблюдается, но родственники больных в ближайшее время не смогут проходить в палаты к родным. Передачку – пожалуйста, навестить – нет. Больных пока выпускают прогуляться на улицу. А вот что будет дальше, покажут время и обстановка.

Коснулись изменения и приема пациентов в поликлиниках.

С 15 марта на входной двери одной из поликлиник на ярком желтом листе надпись: «Пациентов с повышенной температурой принимают в отдельном кабинете. Вход со двора».

Похожая надпись и внутри здания. Если пациент с температурой не заметил предупреждения, то он увидит его уже в помещении: «Помощь пациентов с повышенной температурой оказывается в 11-м кабинете, минуя регистратуру».

Внешний вид сотрудников поликлиники также изменился. В масках абсолютно все, даже охранник. На мой вопрос: «В вашей аптеке можно купить маску?» - отвечает честно: «Вряд ли. Нам всем здесь раздают. А в аптеке – только лекарства».

Кстати, о масках.

В аптеках Твери мне не удалось их найти. Девушка-продавец сетует, что давно не завозили и даже не обещают в ближайшее время. Делаю жалостливое лицо, и тогда милая аптекарша почти шепотом говорит: «Завтра обещают какие-то завезти по 200 рублей. Говорят, они семислойные, поэтому и цена такая. Но их будет немного, так что поторопитесь».

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Что касается рабочего распорядка, то пока каждый работодатель решает сам, должны ли его сотрудники переходить на работу по удалёнке. Основная масса компаний продолжает трудиться в обычном режиме. А потому на предприятиях и в организациях тоже должны заботиться о нераспространении заграничного вируса.

Об этом напомнило тверское региональное Управление Роспотребнадзора. Далее.

С температурой, минуя регистратуру Фото: Ирина ТАРАСОВА

С температурой, минуя регистратуруФото: Ирина ТАРАСОВА

Кстати, в детсадах тоже усилен контроль за температурой детей, её там измеряют дважды в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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