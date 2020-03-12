Могилу фронтовика, трижды орденоносца восстановят в рамках «Исторической памяти»

Эта история началась с письма в тверскую редакцию «Комсомольской правды» дочери ветерана Великой Отечественной, трижды орденоносца Владислава Константиновича Иванова. Пожаловалась нам 78-летняя Маргарита Владиславовна: памятник отцу, умершему в 1959 году, развалился. Не имея финансовой возможности заменить его, она обратилась в Тверской военный комиссариат, ведь скоро 75-летие Великой Победы, и... получила отказ.

Слишком рано умер фронтовик… На компенсацию по закону могут рассчитывать лишь те родственники, чьи родные, участники Великой Отечественной, умерли после 1990 года. «Мой отец отвоевал пять лет и не заслужил памятника... Он пришёл домой с войны весь больной, поэтому рано умер... Ну как понимать этот отказ комиссариата? Кто воевал, значит, тот не заслужил», - строки из письма дочери ветерана.

В военкомате тоже возмущены законом, который не позволяет им помогать восстанавливать могилы ветеранов, умерших ранее 1990 года, и очень надеются, что когда-нибудь этот закон изменят.

Владислав Иванов прошел от Калинина до Берлина, майор, командовал взводом, ротой, батальоном, позже служил в штабе фронта. Четыре серьезных ранения. Трижды орденоносец: орден Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени. Много других наград.

После Победы был комендантом в городе под Берлином. Потом вернулся в родной Калинин. Здесь ждали жена и четырехлетняя дочка. Отмеренных судьбой 14 мирных лет работал в администрации Калининской области.

Конечно же, мы решили помочь и кинули клич – опубликовали рассказ о ветеране с надеждой, что найдутся желающие восстановить надгробие.

На нашу просьбу откликнулись специалисты федерального проекта «Историческая память». Этот проект осуществляет контроль за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры, привлекая к активному сотрудничеству общественников. Есть здесь и спецнаправление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Вместе с координатором проекта в регионе Владимиром Левицким и членом Общественного совета проекта Алексеем Шарабариным мы побывали на кладбище в Больших Перемерках, сделали замеры надгробия ветерана.

Сказать честно, на этом кладбище много могил фронтовиков в ужасном состоянии. Вывороченные, упавшие надгробия, разворованные мародёрами ограды. Есть и братское захоронение, его тоже к юбилею Победы не мешало бы подновить.

Через пару недель после этой поездки мы созвонились с Алексеем Шарабариным: - Своими силами мы уже привели в порядок несколько надгробий бойцов на этом кладбище. Что касается замены надгробия Владиславу Иванову, то сейчас решаем вопрос с финансированием, и в апреле, когда позволит погода, мы установим памятник. К 9 мая успеем!

Дочь ветерана Маргарита Иванова на могиле отца. Фото: Владимир Левицкий/