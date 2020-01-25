Надгоробье трижды орденоносца ветерана Великой Отечественной войны не ремонтируют, потому что он рано умер

Иванов Владислав Константинович в прямом смысле прошёл всю войну. Он воевал на фронтах Великой Отечественной с 22 июня 1941 по май 1945 года. В первый день войны ему было 35 лет.

Кадровый офицер призывался на фронт из Новопромышленного военкомата города Калинина. Боевой путь прошёл в составе 61 армии Первого Белорусского фронта.

Майор, командовал взводом, ротой, батальоном, позже был в штабе фронта. Четыре серьезных ранения. Трижды орденоносец: орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени. Много других наград.

После Победы был комендантом в городе прод Берлином. Потом вернулся в родной Калинин. Здесь ждали жена и четырехлетняя дочка.

После войны ему было отмерено лишь 14 лет мирной жизни. Ранения были серьезные и как и многих, война настигла его дома. Он умер 16 марта 1959 года и упокоился на кладбище в «Перемерках».

В канун 75-летия Победы мы вспомнили этого славного воина и вкратце пересказали его боевой путь в связи с очень неприятным поводом: памятник на кладбище развалился, его 78-летняя дочь Маргарита Владиславовна, не имея финансовой возможности заменить его, обратилась в Тверской военный комиссариат и ... получила отказ.

Слишком рано умер фронтовик! На компенсацию по закону могут рассчитывать лишь те родственники, чьи родные, участники Великой Отечественной умерли после 1990 года. И написала Маргарита Владиславовна письмо в «Комсомолку»:

«Мой отец отвоевал на войне пять лет и не заслужил памятника... он пришёл домой с войны весь больной, поэтому рано умер... Неужели теперь, спустя 75 лет после войны, такая знаменательная дата, первый раз обратившись в военкомат, мне отказали... памятник ставят тем, кто умер после 1990 года. Ну как это понимать? Кто воевал значит, то не заслужил» - выдержка из письма дочери трижды орденоносца.

В Военном комиссариате Тверской области нам пояснили: действительно - нет никакой ошибки, не получится установить новое надгробие за счет Минобороны.

- Эта льгота предусмотрена лишь в том случае, если ветеран умер после 12 июня 1990 года. Законом твердо определен этот срок, независимо от званий и наград. Раньше памятники ставили ветеранам, умершим после 1993 года, а потом вышел Указ № 270 Президента РФ о том, чтобы этот срок передвинуть на 12 июня 1990 года, список расширился.

А ещё порекомендовали: вы напишите об этом статью, может федеральные законодатели дату опять сдвинут, ведь Юбилей Победы.

Конечно же мы напишем! Но Юбилей совсем скоро, законотворцы у нас не быстрые... а могилку надо подправить уже сейчас.

«Комсомольская правда»-Тверь» обращается ко всем неравнодушным - как к частным лицам, так и организациям с просьбой помочь обновить надгробие ветерану Великой Отечественной войны кавалеру орденов Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени Иванову Владиславу Константиновичу.

Есть возможность поучаствовать или знаете тех, кто может помочь в этом благородном деле, пишите на электронный ящик rumiantseva@kptver.ru или пишите автору публикации в соцсетях.

ВАЖНО!

В Обобщенном банке данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» более 12,5 млн записей о награждении орденами и медалями.

Есть здесь и учетные карточки о наградах майора Иванова.

Вот выдержки с описанием подвигов, за которые он был удостоен трёх орденов.

Орден Красной Звезды

Номер учетной записи: 23251858

Описание подвига:

«Иванов В.К. работая помощником начальника оперативного отдела штаба 61 армии много уделяет внимания оформлению оперативной документации. Благодаря своей настойчивости при самых сложных условиях создавшейся обстановки всегда добивался от подчинённых штабов истинного положения войск и своевременно докладывал командованию, тем самым содействовал успешному выполнению боевых задач, поставленных перед армией. В период подготовки наступательной операции с плацдарма южнее города Варшава майор Иванов неоднократно выезжал в боевые порядки частей, где лично проверял подготовку войск к наступлению, пренебрегая опасностью. Иванов своими решительными действиями добивался от войск выполнения поставленных задач, показывая при этом образцы исполнительности и добросовестного отношения к порученным обязанностям».

Орден Отечественной войны первой степени

Номер учетной записи: 30277720

Описание подвига:

«Иванов В. К. участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Непосредственно участвовал в боях будучи командиром взвода, роты, батальона и нач. штаба, четыре раза ранен. С июня 1943 года, работая в оперативном отделе штаба армии проявил себя с положительной стороны. Большую часть своего времени проводит в частях передовой линии, где личным примером, имея большой боевой опыт, учит работников подчинённых штабов, как правильно доводить до войск поставленную боевую задачу и контролировать ее выполнение. В период боев за Днепр в отсутствии проводной связи майор Иванов непосредственно вылетал на самолете в части, контролируя выполнение поставленной задачи. В наступательной операции 61 армии по овладению Мозырь и Калинковичи тов.Иванов, являясь представителем штаба армии, в 415 сд контролировал действия войск и требовал от офицеров точного выполнения поставленной задачи, способствуя общему успеху, проявил себя решительным, смелым и способным офицером».

Орден Красного Знамени

Номер учетной записи: 26747153

Описание подвига:

«Майор Иванов В.К. работая на должности помощника начальника оперативного отдела армии и составляя отчетную документацию, четкой и добросовестной работой обеспечил в срок предоставление оперативно-отчетной документации штабу фронта. Умело использовал средства связи для получения обстановки и всегда имел данные о наступающих войсках. Собирая данные обстановки и обрабатывая их, помогал командованию в управлении войсками».