Афиша с 12 по 17 марта в Твери: Маргарита Шотландская, Пушкин в Доме поэзии и "Счастье в конверте"
Ближайшие выходные - это много сюрпризов, много необычных встреч, много радости и счастья. Поэтому приходите и разделите все положительные эмоции вместе с нами!
ТЕАТР
"История Мартена Герра"
Творческое объединение "Премьер" приглашает жителей Твери на самую массовую постановку театра, детектив 16 века в переложении Ирины Верховцевой и Андрея Корякова - "История Мартена Герра".
- Это настоящий мюзикл, созданный по всем законам этого сложнейшего жанра. В его основу положена подлинная история. Живое исполнение, молодые актёры, невероятная энергетика! Всё авторское: тексты, музыка, хореография, костюмы. Номерам из этого мюзикла рукоплескала Россия, Германия и Швейцария, - приглашают артисты театра.
ул. Желябова, 22.
15 марта, с 19:00 до 21:30.
Это будет настоящий мюзикл. Фото: Творческое объединение "Премьер"
КОНКУРСЫ
Мисс и мистера Политеха
Мисс и мистера Политеха - 2020 выберут 12 марта. Это будет уже девятый конкурс талантов и красоты, который организует Тверской государственный технический университет.
Организаторы обещают, что удовольствие получат не только участники и жюри. Шоу будет ярким: зрителей ждут интересные творческие номера и ещё много сюрпризов, секрет которых заранее раскрывать не хотят.
Ведущими конкурса будут Евгений Шевченко и Алексей Марков.
ДК "Пролетарка"
12 марта в 18:30.
ВСТРЕЧИ
"Счастье в конверте"
В Твери состоится премьера фильма "Счастье в конверте".
Таким образом, наш город присоединится к "Эстафете счастья", которая началась 7 февраля во Владивостоке и проходит через всю страну. В каждом из городов (а их в списке до недавнего времени было 23) проходят премьеры картины. Тверь станет финальным, 24-м, городом.
«Счастье в конверте» - это фильм о любви и дружбе, о связи поколений, о том как важно помнить о прошлом, уважать свои корни и не предавать близких. Это кино заставляет задуматься о смысле жизни, о поступках, которые мы совершаем и о том, что быть счастливым может каждый и для каждого Счастье своё.
ККЗ "Панорама"
13 марта в 18.30.
Счастья хватит всем! Фото: из архива Залима Мирзоева
В «АНЕФРЕ» - о театре
В Твери вновь состоится заседание лингвострановедческого клуба «АНЕФРА», посвященное Международному Дню театра.
Гостем заседания станет доктор филологических наук, известный шекспировед, театральный переводчик из Москвы, почетный член клуба Светлана Макуренкова.
В программе встречи - выступление членов клуба. По традиции они покажут инсценировки, музыкальные и поэтические номера на разных языках.
Приглашают всех, кто любит театр и хочет ощутить эту необычайную творческую атмосферу.
Библиотека имени Горького, актовый зал
13 марта в 16.00.
Вход свободный.
"Почини мое сердце, Пушкин!"
Гостями вечера "Почини мое сердце, Пушкин!" станут: Ольга Чикина (Рязань), Наиль Кадыров (Санкт-Петербург) и Алексей Орлов (Москва).
Ольга Чикина (песни, вокал, гитара) - сочинительница "новой волны", поет и играет на стыке жанров АП, блюза, рока, городского романса, французского шансона и кабаре.
Наиль Кадыров (бас-гитара) - легендарный питерский музыкант, участник групп «Почта», «Зоопарк», «Трилистник», «Последний Шанс», «Оазис Ю», «Вермишель Оркестра», «Айсберг», «Разные люди», «Кафе», «Чистяков-Band», «Гарин и Гиперболоиды». Играл с Виктором Цоем, Майком Науменко.
Алексей Орлов (виолончель) - выпускник МГИМ им. Шнитке из Москвы, импровизатор и композитор, мультиинструменталист и экспериментатор, участник многих известных музыкальных проектов.
Дом поэзии Андрея Дементьева
14 марта в 18.00.
Приходите, будет хорошо! Фото: Дом поэзии
«Михайловские чтения» - о святой Маргарите Шотландской
Очередная лекция «Михайловских чтений» будет посвящена святой Маргарите Шотландской, жившей в XI веке. Протоиерей Александр Шабанов расскажет об истории ее жизни, а также о связанных с ее именем легендах.
Маргарита, бывшая королевой Шотландии, стала первой и долгое время оставалась единственной шотландской святой. Она была канонизирована католической церковью еще в XIII столетии. Четырьмя столетиями позже ее провозгласили святой покровительницей Шотландии. Святая Маргарита оказывала покровительство искусствам и образованию, занималась благотворительностью, много сделала для шотландской церкви.
Библиотека имени Герцена, «Горница»
Тверской просп., 5, 2-й этаж.
15 марта в 13:00.
ВЫСТАВКИ
В Твери открывается выставка творений московского фольклорного клуба «Красный сарафан». Тема богатых исторических воинских традиций на выставке будет раскрыта в текстильном исполнении.
В экспозиции будут представлены лоскутные работы в память о событиях Великой Отечественной войны под названием «Звёзды Победы», «День Победы» и «Памяти друга».
Также там можно будет увидеть панно «1812 год», в котором достоверно воспроизведены детали мундиров уланов, казаков и гусаров. В лоскутном панно «Лейб-гвардия» отображена история Преображенского, Семёновского, Измайловского полков.
Помимо этого, на выставке представят фигурки красноармейцев 1920-1930 годов из текстиля.
Тверской музейно-выставочный центре им. Л. Чайкиной
С 12 марта.
Выставка будет интересной. Фото: музей Лизы Чайкиной
ИСТОЧНИК KP.RU