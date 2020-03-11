Афиша с 12 по 17 марта в Твери: Маргарита Шотландская, Пушкин в Доме поэзии и "Счастье в конверте"

Ближайшие выходные - это много сюрпризов, много необычных встреч, много радости и счастья. Поэтому приходите и разделите все положительные эмоции вместе с нами!

ТЕАТР

"История Мартена Герра"

Творческое объединение "Премьер" приглашает жителей Твери на самую массовую постановку театра, детектив 16 века в переложении Ирины Верховцевой и Андрея Корякова - "История Мартена Герра".

- Это настоящий мюзикл, созданный по всем законам этого сложнейшего жанра. В его основу положена подлинная история. Живое исполнение, молодые актёры, невероятная энергетика! Всё авторское: тексты, музыка, хореография, костюмы. Номерам из этого мюзикла рукоплескала Россия, Германия и Швейцария, - приглашают артисты театра.

ул. Желябова, 22.

15 марта, с 19:00 до 21:30.

Это будет настоящий мюзикл. Фото: Творческое объединение "Премьер"

КОНКУРСЫ

Мисс и мистера Политеха

Мисс и мистера Политеха - 2020 выберут 12 марта. Это будет уже девятый конкурс талантов и красоты, который организует Тверской государственный технический университет.

Организаторы обещают, что удовольствие получат не только участники и жюри. Шоу будет ярким: зрителей ждут интересные творческие номера и ещё много сюрпризов, секрет которых заранее раскрывать не хотят.

Ведущими конкурса будут Евгений Шевченко и Алексей Марков.

ДК "Пролетарка"

12 марта в 18:30.

ВСТРЕЧИ

"Счастье в конверте"

В Твери состоится премьера фильма "Счастье в конверте".

Таким образом, наш город присоединится к "Эстафете счастья", которая началась 7 февраля во Владивостоке и проходит через всю страну. В каждом из городов (а их в списке до недавнего времени было 23) проходят премьеры картины. Тверь станет финальным, 24-м, городом.

«Счастье в конверте» - это фильм о любви и дружбе, о связи поколений, о том как важно помнить о прошлом, уважать свои корни и не предавать близких. Это кино заставляет задуматься о смысле жизни, о поступках, которые мы совершаем и о том, что быть счастливым может каждый и для каждого Счастье своё.

ККЗ "Панорама"

13 марта в 18.30.

Счастья хватит всем! Фото: из архива Залима Мирзоева

В «АНЕФРЕ» - о театре

В Твери вновь состоится заседание лингвострановедческого клуба «АНЕФРА», посвященное Международному Дню театра.

Гостем заседания станет доктор филологических наук, известный шекспировед, театральный переводчик из Москвы, почетный член клуба Светлана Макуренкова.

В программе встречи - выступление членов клуба. По традиции они покажут инсценировки, музыкальные и поэтические номера на разных языках.

Приглашают всех, кто любит театр и хочет ощутить эту необычайную творческую атмосферу.

Библиотека имени Горького, актовый зал

13 марта в 16.00.

Вход свободный.

"Почини мое сердце, Пушкин!"

Гостями вечера "Почини мое сердце, Пушкин!" станут: Ольга Чикина (Рязань), Наиль Кадыров (Санкт-Петербург) и Алексей Орлов (Москва).

Ольга Чикина (песни, вокал, гитара) - сочинительница "новой волны", поет и играет на стыке жанров АП, блюза, рока, городского романса, французского шансона и кабаре.

Наиль Кадыров (бас-гитара) - легендарный питерский музыкант, участник групп «Почта», «Зоопарк», «Трилистник», «Последний Шанс», «Оазис Ю», «Вермишель Оркестра», «Айсберг», «Разные люди», «Кафе», «Чистяков-Band», «Гарин и Гиперболоиды». Играл с Виктором Цоем, Майком Науменко.

Алексей Орлов (виолончель) - выпускник МГИМ им. Шнитке из Москвы, импровизатор и композитор, мультиинструменталист и экспериментатор, участник многих известных музыкальных проектов.

Дом поэзии Андрея Дементьева

14 марта в 18.00.

Приходите, будет хорошо! Фото: Дом поэзии

«Михайловские чтения» - о святой Маргарите Шотландской

Очередная лекция «Михайловских чтений» будет посвящена святой Маргарите Шотландской, жившей в XI веке. Протоиерей Александр Шабанов расскажет об истории ее жизни, а также о связанных с ее именем легендах.

Маргарита, бывшая королевой Шотландии, стала первой и долгое время оставалась единственной шотландской святой. Она была канонизирована католической церковью еще в XIII столетии. Четырьмя столетиями позже ее провозгласили святой покровительницей Шотландии. Святая Маргарита оказывала покровительство искусствам и образованию, занималась благотворительностью, много сделала для шотландской церкви.

Библиотека имени Герцена, «Горница»

Тверской просп., 5, 2-й этаж.

15 марта в 13:00.

ВЫСТАВКИ

В Твери открывается выставка творений московского фольклорного клуба «Красный сарафан». Тема богатых исторических воинских традиций на выставке будет раскрыта в текстильном исполнении.

В экспозиции будут представлены лоскутные работы в память о событиях Великой Отечественной войны под названием «Звёзды Победы», «День Победы» и «Памяти друга».

Также там можно будет увидеть панно «1812 год», в котором достоверно воспроизведены детали мундиров уланов, казаков и гусаров. В лоскутном панно «Лейб-гвардия» отображена история Преображенского, Семёновского, Измайловского полков.

Помимо этого, на выставке представят фигурки красноармейцев 1920-1930 годов из текстиля.

Тверской музейно-выставочный центре им. Л. Чайкиной

С 12 марта.